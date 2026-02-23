Eldurvult a veszekedés: a tizedik emeletről lökte ki barátnőjét egy győri férfi

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta az ellen a férfi ellen, aki a tizedik emeletről lökte ki a barátnőjét.

A tizedik emeletről lökte ki a barátnőjét egy győri férfi

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Miért lökte ki a tizedik emeletről a barátnőjét a vádlott?

A 34 éves férfi 2023 januárjában a barátnőjével és az édesanyjával költözött egy győri panellakásba. Kapcsolatuk azonban két hónap múlva megromlott - a férfi időnként bántalmazni kezdte a barátnőjét, és gyakran veszekedtek. 2023. március 30-án reggel a vádlott és a sértett ismét összevesztek, dulakodtak, majd a vádlott kiment a szobából. Ekkor a sértett felhúzta a redőnyt és kinyitotta az ablakot, emiatt a vádlott dühében kiabálni kezdett, megragadta a sértettet, és kidobta az ablakon. A nő a zuhanás következtében szerzett sérüléseibe belehalt.

A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 18 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság, a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét kizárva.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és a büntetés enyhítéséért fellebbezett. Az ügyben másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni - írja az ügyészség.