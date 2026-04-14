Halálos iskolai lövöldözés: magával is végzett a támadó

Legkevesebb 16 ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Şanlıurfa tartományában kedden. Az elkövető magával is végzett - jelentette be a tartomány kormányzója.
Hasan Şıldak a sajtónak elmondta, a 19 éves lövöldöző az iskola egykori diákja volt, és végül saját maga ellen fordította fegyverét. Hozzátette, hogy 12 sebesültet a tartományban lévő Siverek körzet kórházában ápolnak.
Az NTV török televízió úgy tudja, az egyik megsebesült tanár súlyos állapotban van. A Hürriyet című török lap azt írja: a fiú többeket túszul ejtett, mielőtt végzett volna magával. A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető - akinek a motivációja egyelőre ismeretlen - reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.
Az ilyen jellegű incidensek viszonylag ritkák Törökországban, ahol helyi szervezetek becslései szerint egyébként több tízmillió lőfegyver van forgalomban, nagyrészt illegálisan.
