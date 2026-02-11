Pánik tört ki az iskolában, többen meghaltak

Lövöldözés volt a kanadai Brit Kolumbia tartomány egyik iskolájában kedden. Többen meghaltak és sokan megsérültek.

Az iskolai lövöldözésben legalább nyolcan meghaltak / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az iskolai lövöldözés áldozatai

Tumbler Ridge városának középiskolájában legalább nyolcan életüket vesztették, köztük az elkövető, aki valószínűleg önmagával végzett. Ezen kívül további két embert holtan találtak egy házban, ami feltehetően összefüggésben áll az incidenssel. Jelentések szerint 25 embert kellett kórházba szállítani, ketten életveszélyes állapotban vannak.

A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka. A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.