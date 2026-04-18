Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadultak az indulatok a Hungária körúton

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 11:05
Kis híján baleset, majd életveszélyes fenyegetés – egy szabálytalan sávváltás után eszkalálódott a helyzet a Hungária körúton.

Szombaton látott napvilágot egy brutális videó, amely néhány nappal korábban készült Budapesten, a Hungária körúton.

Elszabadultak az indulatok a Hungária körúton
Fotó: YouTube

A felvételen jól látható, hogy egy Volkswagen sofőrje indexelés nélkül, a kanyarodósávból hirtelen bevág a kamerás autó elé, és kis híján egy kerékpárost is elsodor. A veszélyes manőver után a videót rögzítő sofőr hosszan dudálni kezdett, jelezve felháborodását.

A helyzet azonban ekkor vált igazán súlyossá: a szabálytalankodó autós hirtelen megállt az úton, kiszállt járművéből, és agresszívan a másik sofőrhöz lépett.

Fenyegetőzésig fajult a Hungária körúti szabálysértés

A felvételen hallható, amint obszcén stílusban fenyegetőzik:

Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, b***d meg

– mondta, majd megismételte fenyegetését, és azt is kijelentette, hogy nem érdekli a rendőrség.

Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig, lövöldözés nem történt, a felek végül továbbhajtottak írja a Tények.hu.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
