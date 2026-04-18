Szombaton látott napvilágot egy brutális videó, amely néhány nappal korábban készült Budapesten, a Hungária körúton.

A felvételen jól látható, hogy egy Volkswagen sofőrje indexelés nélkül, a kanyarodósávból hirtelen bevág a kamerás autó elé, és kis híján egy kerékpárost is elsodor. A veszélyes manőver után a videót rögzítő sofőr hosszan dudálni kezdett, jelezve felháborodását.

A helyzet azonban ekkor vált igazán súlyossá: a szabálytalankodó autós hirtelen megállt az úton, kiszállt járművéből, és agresszívan a másik sofőrhöz lépett.

Fenyegetőzésig fajult a Hungária körúti szabálysértés

A felvételen hallható, amint obszcén stílusban fenyegetőzik:

Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, b***d meg

– mondta, majd megismételte fenyegetését, és azt is kijelentette, hogy nem érdekli a rendőrség.

Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig, lövöldözés nem történt, a felek végül továbbhajtottak írja a Tények.hu.