Szombaton látott napvilágot egy brutális videó, amely néhány nappal korábban készült Budapesten, a Hungária körúton.
A felvételen jól látható, hogy egy Volkswagen sofőrje indexelés nélkül, a kanyarodósávból hirtelen bevág a kamerás autó elé, és kis híján egy kerékpárost is elsodor. A veszélyes manőver után a videót rögzítő sofőr hosszan dudálni kezdett, jelezve felháborodását.
A helyzet azonban ekkor vált igazán súlyossá: a szabálytalankodó autós hirtelen megállt az úton, kiszállt járművéből, és agresszívan a másik sofőrhöz lépett.
A felvételen hallható, amint obszcén stílusban fenyegetőzik:
Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, b***d meg
– mondta, majd megismételte fenyegetését, és azt is kijelentette, hogy nem érdekli a rendőrség.
Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig, lövöldözés nem történt, a felek végül továbbhajtottak írja a Tények.hu.
