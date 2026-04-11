Kitálalt a Házasság első látásra sztárjának exbarátnője: „Olyan, mintha nem is lenne személyisége, vagy több lenne egyszerre”

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb viharát kétségkívül a Házasság első látásra egykori sztárjának zűrös szerelmi élete kavarta. Dr. Gaál Zoltán és Székely Renáta hagytak időt maguknak, hogy kibontakozzon a kapcsolat és lassan, de biztosan a nyilvánosság előtt is felvállalták, hogy egy párt alkotnak. Nem sokkal később azonban jött a fekete leves, amire álmunkban sem mertünk volna gondolni. Reni lapunknak adott interjújában végre tiszta vizet önt a pohárba.

Dr. Gaál Zoltán fogorvos a Házasság első látásra műsorában vált ismertté, zűrös szerelmi élete rendre terítékre kerül (Fotó: Tv2)

A Házasság első látásra sztárja nem az, akinek látszik?

Mint azt korábban megírtuk, a balhé akkor robbant ki közöttük, amikor Zoli egy külön töltött estéjük után gyanakodni kezdett Renire, bizalmatlanságát pedig egy drogteszttel is megkoronázta, amellyel beállított a fiatal anyukához szombat reggel. Bár a teszt negatív lett és Zoli bocsánatkéréssel távozott, a helyzet azóta még inkább elmérgesedett, hiszen nem hogy tisztázni nem tudták a dolgot, de Zoli kegyetlen hadjáratot is indított Reni ellen.

Jelenleg minden viszonyt megszakítottunk egymással, én döntöttem a lezárás mellett. Nem tudtam már tovább folytatni, mert Zoli egyszerűen más dolgokat közvetített a külvilág felé, mint ami történt. Bármilyen kommunikáció, vagy kezdeményezés a dolgok tisztázására kudarcba fulladt, mert mindent ellenem használt fel

– kezdi Reni, aki saját bevallása szerint mindig nyílt lapokkal játszott Zolival és őszintén kommunikált vele, ő azonban nem viszonozta ezt. Az ominózus drogteszt szerinte azért kerülhetett elő, mert a fogdoki semmilyen módon nem tudott kifogást találni Reni ellen és mivel vélhetően szakítani akart vele, olyan lépésre szánta el magát, amin sejtette, hogy a lány ki fog akadni azt remélve ezzel, hogy majd kiadja az útját. Reni azonban meglepte őt a negatítv teszttel és innentől kezdve más forgatókönyv vált szükségessé.