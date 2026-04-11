Kitálalt a Házasság első látásra sztárjának exbarátnője: „Olyan, mintha nem is lenne személyisége, vagy több lenne egyszerre”

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb viharát kétségkívül a Házasság első látásra egykori sztárjának zűrös szerelmi élete kavarta. Dr. Gaál Zoltán és Székely Renáta hagytak időt maguknak, hogy kibontakozzon a kapcsolat és lassan, de biztosan a nyilvánosság előtt is felvállalták, hogy egy párt alkotnak. Nem sokkal később azonban jött a fekete leves, amire álmunkban sem mertünk volna gondolni. Reni lapunknak adott interjújában végre tiszta vizet önt a pohárba.
Mint azt korábban megírtuk, a balhé akkor robbant ki közöttük, amikor Zoli egy külön töltött estéjük után gyanakodni kezdett Renire, bizalmatlanságát pedig egy drogteszttel is megkoronázta, amellyel beállított a fiatal anyukához szombat reggel. Bár a teszt negatív lett és Zoli bocsánatkéréssel távozott, a helyzet azóta még inkább elmérgesedett, hiszen nem hogy tisztázni nem tudták a dolgot, de Zoli kegyetlen hadjáratot is indított Reni ellen.
Jelenleg minden viszonyt megszakítottunk egymással, én döntöttem a lezárás mellett. Nem tudtam már tovább folytatni, mert Zoli egyszerűen más dolgokat közvetített a külvilág felé, mint ami történt. Bármilyen kommunikáció, vagy kezdeményezés a dolgok tisztázására kudarcba fulladt, mert mindent ellenem használt fel
– kezdi Reni, aki saját bevallása szerint mindig nyílt lapokkal játszott Zolival és őszintén kommunikált vele, ő azonban nem viszonozta ezt. Az ominózus drogteszt szerinte azért kerülhetett elő, mert a fogdoki semmilyen módon nem tudott kifogást találni Reni ellen és mivel vélhetően szakítani akart vele, olyan lépésre szánta el magát, amin sejtette, hogy a lány ki fog akadni azt remélve ezzel, hogy majd kiadja az útját. Reni azonban meglepte őt a negatítv teszttel és innentől kezdve más forgatókönyv vált szükségessé.
Neki semmilyen drogos tapasztalata nem volt velem kapcsolatban, csak nem tudott belém kötni és feltételezte, hogy ha ennyire megsért, én felháborodom és kidobom. Én viszont szeretem tisztázni a dolgokat és állandóan új esélyt adtam neki arra, hogy beszélni tudjunk.
Székely Renáta szerint Gaál Zoli egy nagyon bizonytalan és kiszámíthatatlan ember, akinek megmagyarázhatatlan tettei vannak.
Olyan, mintha nem is lenne személyisége, vagy több lenne egyszerre. Egy maszkot visel, egy álszent képet, ami mögött egy barátait sem tisztelő stílus van, sőt, rendszeresen a barátai nőit akarja elhódítani. Biztos, hogy valamilyen szinten kötődik hozzám is, vagy legalább kötődött, de a figyelmeztetések ellenére mindig éreztem rajta, hogy nem őszinte velem.
A fiatal anyuka elárulta: korábban nem is ismerte a Házasság első látásra szereplőket, így Zolit sem, s bár több ismerőse is óva intette tőle, mondván: a realityben is negatív hős volt, Reni nem hallgatott rájuk, mert úgy érezte, mindenkinek jár a tiszta lap és nem szeret ismeretlenül ítélkezni.
Valahol belül a megérzéseim már az elején megkongatták a vészharangot, hogy valami nincs rendben vele, de nem hallgattam rá. Gondolom most megint bosszút forral majd ellenem, hiszen többször is fenyegetett, hogy ha nyilatkozni merek, nagyon pórul fogok járni. Ő egy olyan ember, aki kifelé él, vagyis semmi nem számít neki, csak az, hogy mit mutat. Ez pedig a legtöbb esetben nem felel meg a valóságnak.
Reni azért vállalta az interjút az arcát is megmutatva, mert úgy érezte, Zoli igazságtalanul bánt el vele. Az elején elhúzta előtte a mézes madzagot, hogy vállalják fel a kapcsolatot, hogy mutassák meg mindenkinek, mennyire szerelmesek, utána viszont gyorsan jött a hidegzuhany.
A hirtelen nagy love után ok nélkül kezdett bizonytalankodni és vádaskodni, amiről velem semmit nem egyeztetett. Ő nem volt jelen velem ebben a kapcsolatban, egyszerűen csak arra használt, hogy minden áldott nap róla legyen szó és mindenki vele legyen elfoglalva. Vélhetően a drogteszt és a gyámügynél való indokolatlan bejelentésnek is annyi volt az értelme, hogy tudatosan felépítette a saját meséjét. Csakhogy ő nem vette figyelembe, hogy én is egy ember vagyok, pusztán eszközként tekintett rám és teljesen alaptalanul járatott le, tette tönkre a nyugodt életemet. Szerettem volna, ha egyszer tőlem hangzik el az igazság, mert ennyit én is megérdemlek, hogy megvédhessem magam.
Székely Renáta minden közösségi platformon megszakította Zolival a kapcsolatot és a továbbiakban nem is óhajt részese lenni a fogorvos életének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.