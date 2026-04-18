„Hippodrom!” – Már 95 éve imádjuk a Hyppolit, a lakájt: ezeket biztosan nem tudtad Kabos Gyula filmjéről

Lassan egy évszázad telt el azóta, hogy bemutatták a Hyppolit, a lakáj című filmet, amely azóta is megkerülhetetlen darabja a magyar filmtörténetnek. Kevés olyan alkotás van, amely ennyi idő után is ennyire élő része maradt a mindennapjainknak. Idézetei szállóigékké váltak, jelenetei újra és újra felbukkannak, a karakterei pedig generációkon ívelnek át. Mindez aligha véletlen: a Kabos Gyula, Jávor Pál vagy Csortos Gyula neveihez köthető, kivételes színészi alakítások és a zseniálisan megírt dialógusok tették igazán halhatatlanná azt a filmet, amelyet már 95 éve töretlen szeretet övez. A majdnem kerek évforduló apropóján pedig összegyűjtöttünk néhány olyan érdekességet a Hyppolit a lakájról, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem ismernek.

A Kabos Gyula-filmek talán legnagyobb klasszikusát, a Hyppolit, a lakájt idén már 95 éve lesz, hogy bemutatták (Fotó: IMDb)

Tévhit

Bár sokan máig ebben a hitben élnek, nem a Hyppolit, a lakáj volt az első magyar hangosfilm. A film ugyan tényleg 1931-ben készült és került a mozikba, de már hónapokkal korábban bemutatták a szintén hangosfilmnek számító A kék bálványt, a Hollywoodot is megjárt Jávor Pál főszereplésével. Az azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így gyorsan feledésbe merült, míg a Hyppolit idővel igazi klasszikussá nőtte ki magát.

Van egy német Hyppolit is?

A korszak technikai sajátosságai miatt a film több nyelven is elkészült, magyarul és németül is. Mivel ekkor még nem létezett a mai értelemben vett szinkronizálás, ugyanazokat a jeleneteket különböző szereplőkkel forgatták le egymás után. A Hyppolitnak így született egy német változata is, ám ez nem lett különösebben népszerű. Talán leginkább azért, mert hiányzott belőle az a sajátosan magyaros játékstílus és karakter, amit a hazai színészek vittek bele az eredeti változatba.

A Hyppolit, a lakáj szereposztása még a kisebb karaktereket illetően is legendás volt (Fotó: IMDb)

Forradalmi film

A film népszerűsége évtizedekkel később sem kopott meg. 1956 októberében, a magyar hangosfilm 25 éves évfordulóján ismét műsorra tűzték, és az eseményen több egykori alkotó és szereplő is részt vett. Később, 1985-ben a Filmmúzeum (korábbi nevein: Broadway, Barlang vagy Ady Mozi) is újra bemutatta, más klasszikusok mellett, ami jól mutatja, hogy a Hyppolit, a lakájnak milyen bebetonozott helye is van a magyar filmtörténetben.