„Most már a koncertezés lesz fókuszban, amit nagyon várunk a zenekarommal! ” – Curtis a gyűlölet helyett a zenére koncentrál

Öt nap telt el az országgyűlési választások óta, de a közéleti indulatok láthatóan nem akarnak alábbhagyni. A közösségi média felületein továbbra is izzanak a kommentfalak. Széki Attila, azaz Curtis, az elmúlt időszakban többször is egyértelművé tette politikai álláspontját, ami miatt az utóbbi napokban soha nem látott kritika- és támadássorozat zúdult rá. A zenész eddig mélyen hallgatott, ám a feszült hangulatot és a személyét érő vádakat látva úgy döntött, nem dől hátra, hanem tiszta vizet önt a pohárba. Egy őszinte, kendőzetlen Instagram-posztban reagált az őt ért támadásokra, miközben a jövőbeli terveiről is lerántotta a leplet.
A rapper nem próbálta szépíteni a helyzetet, rögtön az elején leszögezte, hogy a választási eredmények őt is érzékenyen érintették: „Természetesen csalódott vagyok!” – írta bejegyzésében Curtis, aki hangsúlyozta, hogy számára a következetesség mindennél többet ér. Emlékeztette követőit, hogy ő akkor is kiállt a nézetei mellett, amikor még az RTL foglalkoztatta, és ezen a hozzáállásán a jövőben sem tervez változtatni, még ha ez sokaknak nem is tetszik.
A zenész pontosan látja, mi zajlik a profilján, és nem titkolja, hogy a népharag őt is megviseli:
Érzékelem a felém irányuló mérhetetlen indulatot. Megértem, és bánt is, nem tagadom!
– fogalmazott őszintén. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem keres kifogásokat, és nem akar áldozatszerepben tetszelegni: „Én döntöttem úgy, hogy ezt az utat választom, nekem kell viselnem a felelősségét”– szögezte le. Curtis szerint az, hogy ez az út végül jónak vagy rossznak bizonyul-e, csupán szubjektív megítélés kérdése.
A rapper azonban a politikai csatározások felett állva egy fontos üzenetet is megfogalmazott a nemzet számára.
Függetlenül a választás végkimenetelétől, azért szorítok, hogy a megosztottság véget érjen, és újra egy erős nemzetként tekinthessünk magunkra
– írta, jelezve, hogy a gyűlölet helyett az összefogásban látja a kiutat.
A kommentszekciókban az elmúlt napokban szárnyra kaptak olyan pletykák is, miszerint Curtis megpróbálta „eltüntetni a múltat”, és politikai jellegű posztokat törölt az oldaláról. A rapper ezt határozottan cáfolta: „A napi politikában nem vettem részt, nem gyártottam politikai tartalmakat, így azokat nem is törölhettem.” Ezzel rövidre zárta a találgatásokat, és jelezte, hogy a lelkiismerete tiszta.
A politikai viharok után Curtis most úgy döntött, visszatér ahhoz, amihez a legjobban ért: a zenéhez. Kijelentette, hogy a jövőben a koncertezés lesz a fókuszban, amit a zenekarával már alig várnak: „Remélem, lassan csillapodnak a kedélyek, és találkozhatunk valamelyik fesztiválon!” – zárta sorait a rapper, aki bízik benne, hogy a nyári szezonban már nem a politika, hanem a közönséggel való közös éneklés és a bulizás kapja a főszerepet. Úgy tűnik, Curtis készen áll magára hagyni a politikai csatateret, és a rajongói szeretetével töltekezve vág bele az idei turnéba.
