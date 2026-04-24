Tragédia Levélen: egy ember életét követelte a tűz

Borzasztó tragédia rázta meg Levél közösségét. A hírek szerint egy hétvégi ház gyulladt ki péntek reggel: a harminc négyzetméter alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett, a tűz pedig egy ember életét követelte.
Az esethez a mosonmagyaróvári hivatásos és a levéli önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik két vízsugárral oltották a lángokat: az egységek most az utómunkálatokat végzik a helyszínen. A Kisalföld információi szerint Czakó Csaba, a levéli önkéntes tűzoltó egyesület elnöke úgy nyilatkozott, hogy elsőként érkeztek a tűz helyszínére, amihez egy szomszéd riasztotta a katasztrófavédelmet.
A Rózsa utcában történt tűzesetnél bennégett egy 50 év körüli férfi, sajnos már az életét nem tudták megmenteni
- tette hozzá az egyesület elnöke.
