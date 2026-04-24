Újabb pusztító tűzeset: 13 ember maradt otthon nélkül Móron

Április 24-én, a hajnali órákban csaptak fel a lángok Móron, a Petőfi Sándor utcában. A tűz jelentős károkat okozott, az érintett ingatlanokban élők gyakorlatilag minden használati tárgyukat elveszítették.

Pusztító tűz miatt vált otthontalanná 13 ember Móron / Fotó: Mór Városi Önkormányzat FB oldala

A FEOL beszámolója szerint az önkormányzat gyorsan reagált a kialakult helyzetre: ideiglenes elhelyezést biztosítanak az érintettek számára. Összesen 13 ember – köztük 9 felnőtt és 4 gyermek – kapott átmeneti szállást a város tulajdonában lévő ingatlanokban, amíg otthonaik ismét lakhatóvá nem válnak.

A károsult családok emellett azonnali pénzügyi támogatásban is részesülnek, ugyanakkor a mindennapi élethez szükséges eszközök pótlása további összefogást igényel.

