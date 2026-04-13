„Aludni sem tudok tőlük” – Hiába a halálos veszély, mégis megy a gyorsulási versenyzés a Váci úton

Mint arról a Bors beszámolt, valóságos horrorbaleset rázta meg Budapestet pénteken (április 10.) késő este: a Váci úti felüljárón ugyanis egy bivalyerős Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába, hogy a kocsi szinte átrepült a szalagkorláton és a mélybe zuhant. A sofőr és az Audi utasa azonnal meghaltak, az öt autót is érintő balestben négyen megsérültek. Bár egyelőre a rendőrök is csak vizsgálják a körülményeket, úgy tudni, hogy az Audi török sofőrje gyorsulási verseny miatt száguldozott. Úgy tűnik azonban, hogy egyeseknek a két ember életét követelő tragédia sem volt elég intő jel: a helyiektől ugyanis úgy tudjuk, hogy továbbra is száguldoznak a versenyzők a Váci úton és környékén.

Gyorsulási verseny közben előzhetett az Audis / Fotó: Bors

Nem szűnnek a gyorsulási versenyek?

Információink szerint az önjelölt autóversenyzők már kora estétől bőgetik a motorokat a környéken, a versenyzés pedig szinte egész éjjel, olykor pedig hajnalban is folyik. A helyiek elmondása szerint ez van, hogy olyan hangos, hogy még aludni sem lehet tőle.

Régen is hallottuk, de akkor később kezdték. Már van, hogy kilenc-tíz körül nekiindulnak. Olyan hangos, hogy aludni sem tudunk tőle. Nemcsak idegesítő nekünk, akinek reggel kelni kell, hanem nagyon veszélyes is

– magyarázta egy közelben élő családanya. Úgy tudjuk, hogy a jelenség koránt sem egyedi, a Dózsa György úton is száguldoznak, sokszor egészen a Nyugati pályaudvarig és az Árpád hídig.

Én a Vácin sétáltam múltkor, de olyan sebességgel száguldott el két kocsi mellettem, hogy csak néztem. Mivel nagyon együtt haladtak, gondolom, ők is versenyeztek

– mondta egy másik nő. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt azon a tragikus éjjelen a felüljárón, de több szemtanú is állítja, hogy látta a török férfit versenyezni. Köztük van az állatvédő, Wegera György is, aki kettővel a balesetező kocsi mögött hajtott:

"5 másodpercen múlt az életünk! Egy péntek este, ami örökre megváltoztatott mindent. Az eset röviden: bandába szerveződött csúcsjárgányok, szokásos gyorsulásos verseny a “királyi” szakaszon, a Váci úton" - írta közösségi oldalán Wegera. Hozzátette, a Toyota szabályosan haladt.