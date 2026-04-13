„Aludni sem tudok tőlük” – Hiába a halálos veszély, mégis megy a gyorsulási versenyzés a Váci úton

Mint arról a Bors beszámolt, valóságos horrorbaleset rázta meg Budapestet pénteken (április 10.) késő este: a Váci úti felüljárón ugyanis egy bivalyerős Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába, hogy a kocsi szinte átrepült a szalagkorláton és a mélybe zuhant. A sofőr és az Audi utasa azonnal meghaltak, az öt autót is érintő balestben négyen megsérültek. Bár egyelőre a rendőrök is csak vizsgálják a körülményeket, úgy tudni, hogy az Audi török sofőrje gyorsulási verseny miatt száguldozott. Úgy tűnik azonban, hogy egyeseknek a két ember életét követelő tragédia sem volt elég intő jel: a helyiektől ugyanis úgy tudjuk, hogy továbbra is száguldoznak a versenyzők a Váci úton és környékén.
Információink szerint az önjelölt autóversenyzők már kora estétől bőgetik a motorokat a környéken, a versenyzés pedig szinte egész éjjel, olykor pedig hajnalban is folyik. A helyiek elmondása szerint ez van, hogy olyan hangos, hogy még aludni sem lehet tőle.
Régen is hallottuk, de akkor később kezdték. Már van, hogy kilenc-tíz körül nekiindulnak. Olyan hangos, hogy aludni sem tudunk tőle. Nemcsak idegesítő nekünk, akinek reggel kelni kell, hanem nagyon veszélyes is
– magyarázta egy közelben élő családanya. Úgy tudjuk, hogy a jelenség koránt sem egyedi, a Dózsa György úton is száguldoznak, sokszor egészen a Nyugati pályaudvarig és az Árpád hídig.
Én a Vácin sétáltam múltkor, de olyan sebességgel száguldott el két kocsi mellettem, hogy csak néztem. Mivel nagyon együtt haladtak, gondolom, ők is versenyeztek
– mondta egy másik nő. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt azon a tragikus éjjelen a felüljárón, de több szemtanú is állítja, hogy látta a török férfit versenyezni. Köztük van az állatvédő, Wegera György is, aki kettővel a balesetező kocsi mögött hajtott:
"5 másodpercen múlt az életünk! Egy péntek este, ami örökre megváltoztatott mindent. Az eset röviden: bandába szerveződött csúcsjárgányok, szokásos gyorsulásos verseny a “királyi” szakaszon, a Váci úton" - írta közösségi oldalán Wegera. Hozzátette, a Toyota szabályosan haladt.
"A sor elején a szabályosan közlekedő, fehér Toyota, majd egy kék kocsi és harmadikként mi jöttünk a sorban. Egy századmásodperc alatt történik minden! Az Audi török-ajkú ura, bőven 200, a megengedett sebességkorlát fölött, úgy kezd verseny-előzésbe, hogy áttér a szembe sávba, óriási erővel, kipördülve, belecsapódik a vétlen Toyotásba, a Toyota az egekben, több métert repül, majd a szalagkorláton át a mélybe zuhan" – sorolta az állatvédő. Az Audi sofőrjét azóta letartóztatták, a nyomozás során kiderült: nem először került szembe a törvénnyel, korábban kábítószerezés miatt került a rendőrség látókörébe.
Az egész országot megrázta az a szörnyű baleset, amit szintén gyorsulási versenyzés okozott az Árpád hídon. 2023. július 1-én ugyanis egy AMG Mercedes és két BMW versenyzett a Róbert Károly körúton, amikor az Árpád hídnál a Mercedes kicsúszott, a szalagkorlátnak csapódott, és letarolta a kerékpárúton bicikliző fiatalt, I. Benjámint. A férfi szinte azonnal belehalt sérüléseibe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.