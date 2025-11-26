Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Barátnője kezét szorongatva érkezett a tárgyalására az Árpád hídi gázoló

gázoló
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:24 / FRISSÍTÉS: 2025. november 26. 09:28
tárgyalásÁrpád híd
Több mint két éve szörnyű tragédia történt az Árpád hídon. Három autó kezdett egymással versenyezni, majd az egyik kocsi átszakította a szalagkorlátot és halálra gázolt egy szabályosan közlekedő biciklist. Az Árpád hídi gázoló ma bíróság elé állt a Fővárosi Törvényszéken.

Három autó kezdett el versenyezni egymással már a Róbert Károly körúton 2023 július 1-jén. Az AMG Mercedes és a két BMW az Árpád híd felé tartott, amikor a hídnál a Mercedes egy padkának hajtott és átszakította a szalagkorlátot, ekkor történt a tragédia. Az autó ugyanis halálra gázolt egy szabályosan közlekedő biciklist, I. Benjámint. Az Árpád hídi gázoló korábban beismerő vallomást tett, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le. 

Az Árpád hídi gázoló korábban elismerte a felelősségét
Az Árpád hídi gázoló korábban elismerte a felelősségét. 
Fotó: Bors. 

Az Árpád hídi gázoló autója és a másik két BMW is tuningolva volt 

A szörnyű balesetben a Mercedest vezető gázoló és az egyik BMW-s is súlyosan megsérült. Őket súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. Az eset után a rendőrség azonnal lefoglalta az autókat, ugyanis kiderült: nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek. 

A tragédia után kihallgatták a gázolót, B. Dávidot, aki elismerte felelősségét, ezután pedig le is tartóztatták. Ez azonban nem tartott sokáig: a férfi még abban az évben, októberben házi őrizetbe került. 

Az ügyben idén szeptemberben tartottak előkészítő ülést a bíróságon, ahol az I. rendű vádlott, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával, és a II. rendű vádlott, akit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolnak, beismerő vallomást tettek, azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le. 

Mindketten a bíróságon

Ma folytatódik az Árpád hídi gázolás ügye a Fővárosi Törvényszéken. A bíróságon megjelent az első rendű vádlott, B. Dávid, aki a barátnője kezét szorongatva érkezett meg. Az arcáról idegességet lehetett leolvasni, sokat ölelkezett a párjával. A tárgyaláson megjelent az ügy másodrendű vádlottja, L. Márton is, aki az egyik BMW-t vezette. 

Az Árpád hídi gázoló a bíróságon. 
Fotó: Bors

Az elgázolt férfi családja teljesen összetört 

I. Benjámin családja és barátai teljesen összetörtek, miután a férfit halálra gázolta a Mercedes az Árpád hídon. 

Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk

 - mondta korábban a Borsnak a a férfi egyik ismerőse. 

 

