Barátnője kezét szorongatva érkezett a tárgyalására az Árpád hídi gázoló

Három autó kezdett el versenyezni egymással már a Róbert Károly körúton 2023 július 1-jén. Az AMG Mercedes és a két BMW az Árpád híd felé tartott, amikor a hídnál a Mercedes egy padkának hajtott és átszakította a szalagkorlátot, ekkor történt a tragédia. Az autó ugyanis halálra gázolt egy szabályosan közlekedő biciklist, I. Benjámint. Az Árpád hídi gázoló korábban beismerő vallomást tett, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le.

Az Árpád hídi gázoló korábban elismerte a felelősségét.

Az Árpád hídi gázoló autója és a másik két BMW is tuningolva volt

A szörnyű balesetben a Mercedest vezető gázoló és az egyik BMW-s is súlyosan megsérült. Őket súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. Az eset után a rendőrség azonnal lefoglalta az autókat, ugyanis kiderült: nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek.

A tragédia után kihallgatták a gázolót, B. Dávidot, aki elismerte felelősségét, ezután pedig le is tartóztatták. Ez azonban nem tartott sokáig: a férfi még abban az évben, októberben házi őrizetbe került.

Az ügyben idén szeptemberben tartottak előkészítő ülést a bíróságon, ahol az I. rendű vádlott, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával, és a II. rendű vádlott, akit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolnak, beismerő vallomást tettek, azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le.

Ma folytatódik az Árpád hídi gázolás ügye a Fővárosi Törvényszéken. A bíróságon megjelent az első rendű vádlott, B. Dávid, aki a barátnője kezét szorongatva érkezett meg. Az arcáról idegességet lehetett leolvasni, sokat ölelkezett a párjával. A tárgyaláson megjelent az ügy másodrendű vádlottja, L. Márton is, aki az egyik BMW-t vezette.

Az Árpád hídi gázoló a bíróságon.

Az elgázolt férfi családja teljesen összetört

I. Benjámin családja és barátai teljesen összetörtek, miután a férfit halálra gázolta a Mercedes az Árpád hídon.

Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk

- mondta korábban a Borsnak a a férfi egyik ismerőse.