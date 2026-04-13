Kiderült: a halálos tömegkarambolt okozó török sofőrnek korábban drogügylete is volt a rendőrséggel

Mint arról mi is beszámoltunk, felfoghatatlan autóbaleset rázta meg a budapestieket pénteken, április 10-én éjfél körül, miután egy tömegkarambol következtében egy vétlen sofőr az autójával lezuhant a Göncz Árpád téri felüljáróról és Váci út-Róbert Károly körút kereszteződésbe zuhant. A 66 éves férfi azonnal belehalt sérüléseibe. A tragédiát egy Audis okozta, aki egy BMW-vel versenyzett az útszakaszon, mielőtt ütköztek volna. Ettől sodródott át a szemközti sávba, ahol a hatalmas erejű becsapódás miatt a mélybe lökte az elhunyt férfit és járművét. A karambolban az Audi anyósülésen lévő utasa is elhunyt. A vétkes sofőr egy 25 éves fiatal, török férfi, akiről most kiderült, korábban már volt összetűzése a hatóságokkal drogfogyasztás miatt.

A tragédiát okozó török sofőr korábban már került összetűzésbe a hatóságokkal / Fotó: Bors

A tragédia helyszínén az elhunyt 66 éves férfi emlékére a rokonai gyertyát gyújtottak és rózsát vittek. Egy, a környéken élő férfi elmondása szerint sajnos nem meglepő, hogy autóversenyzés okozta az egészet:

Versenyeztek. De ez előfordul minden nap szinte. Éjjel-nappal. Főként a nagyobb kategóriájú kocsik

- árulta el a Tények kameráinak.

A vétkes sofőr nem először kell feleljen tettei miatt a rendőrök előtt

A török férfi Újpest felől a belváros irányába tartott, amikor a Göncz Árpád téri felüljárón halálos tömegkarambolt okozott, ami miatt a rendőrség indítványozta letartóztatását. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a 25 éves korábban már került rendőrkézre, miután elfogták, ahogy egy szórakozóhelyen kábítószert fogyasztott. A török fiatal a vallomástételt a mostani tragédia kapcsán megtagadta.