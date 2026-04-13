Horrorbaleset a Váci úton: letartóztatták a gázolót

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:08
Bíróság előtt a gázoló. Ma döntöttek annak a török férfinak a sorsáról, aki péntek hajnalban horrorbalesetet okozott a Göncz Árpád városközpontnál, amikor versenyzett az Audijával. A tragédiában ketten életüket vesztették. Egy 66 éves férfi, aki kocsijával együtt lezuhant a felüljáróról és a török sofőr rokona, aki a baleset idejében mellette ült.
M. N.
Ahogyan azt a Bors is megírta, horrorbaleset történt péntek este (április 10-én) a Göncz Árpád városközpontban, a Váci úti felüljárónál, amikor is egy 25 éves török férfi versenyzett az Audijával. A tragédia során öt kocsi ütközött össze, mely során az egyik autó lezuhant a hídról. A tragédiában ketten haltak meg. A bíróság döntött a férfi letartóztatásáról. 

Horrorbaleset történt a Göncz Árpád városközpontban
Horrorbaleset történt a Göncz Árpád városközpontban Fotó: Budapest Rendőr-főkapitányság

Horrorbaleset történt a Váci úton 

A szemtanúk szerint a baleset néhány másodperc alatt történt. A 25 éves török állampolgár Alihan C. az Audi RS7- esével versenyzett, amikor hatalmas sebességgel frontálisan ütközött egy vétlen autóssal. Az ütközés akkora volt, hogy a fehér Toyota lezuhant a felüljáróról a Váci útra. A 66 éves vezetője azonnal meghalt. 

A Toyota lezuhant a felüljáróról Fotó: Budapest Rendőr-főkapitányság

A balesetet okozó férfi autójában öten ültek. Mellette a 35 éves unokatestvére foglalt helyet, ő annyira megsérült, hogy nem tudták megmenteni az életét, ő is meghalt. A rendőrség azonnal őrizetbe vette a sofőrt, aki akkor még nem tett vallomást az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. Kiderült, hogy a férfinak nem ez az első rendőrségi ügye, ugyanis korábban kábítószer fogyasztás miatt volt büntetve, miután egy szórakozóhelyen lebukott. 
 

A bíróság döntött. A török sorőr letartüztatását egy hónapra elrendelte. Ezzel szemben a férfi 30 millió forintot ajánlott fel óvadék gyanánt, hogy szabadlábra kerülhessen, ám ezt elutasították. A férfi fellebezzett 

- mondta el lapunknak az ügyészség. 


A BRFK az esetről a következőt mondta el: 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó közúti veszélyeztetés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Kihallgatását követően a feltételezett okozót a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály őrizetbe vette és kezdeményezték letartóztatását. Annak eldöntésére , hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e, török férfitől mintát vettek, annak szakértői vizsgálata még folyamatban van.

 

 

Korábban is versenyeztek az Árpád hídnál

2023. július 1-jén hajnalban B. Dávid egy Mercedessel, két BMW-vel – L. Mártonnal és T. Bálinttal – együtt utcai versenybe kezdett a Teve utcai kereszteződéstől indulva. A Mercedes a megengedett sebesség közel kétszeresével, 137 km/h-val haladt, amikor bekövetkezett a tragédia.

A sofőrt, aki korábban már 13 büntetőpontot gyűjtött össze, 2023. július 9-én elfogták, majd 2023 novemberében házi őrizetbe helyezték. A 2025 novemberi vádirat szerint B. Dávid pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan a vezetésre, ezért halálos közúti baleset gondatlan okozása a vád ellene. Társaikkal szemben pedig közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás. 
A versenyző férfiak ügyét a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják. 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu