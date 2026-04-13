Horrorbaleset a Váci úton: letartóztatták a gázolót

Ahogyan azt a Bors is megírta, horrorbaleset történt péntek este (április 10-én) a Göncz Árpád városközpontban, a Váci úti felüljárónál, amikor is egy 25 éves török férfi versenyzett az Audijával. A tragédia során öt kocsi ütközött össze, mely során az egyik autó lezuhant a hídról. A tragédiában ketten haltak meg. A bíróság döntött a férfi letartóztatásáról.

Horrorbaleset történt a Váci úton

A szemtanúk szerint a baleset néhány másodperc alatt történt. A 25 éves török állampolgár Alihan C. az Audi RS7- esével versenyzett, amikor hatalmas sebességgel frontálisan ütközött egy vétlen autóssal. Az ütközés akkora volt, hogy a fehér Toyota lezuhant a felüljáróról a Váci útra. A 66 éves vezetője azonnal meghalt.

A balesetet okozó férfi autójában öten ültek. Mellette a 35 éves unokatestvére foglalt helyet, ő annyira megsérült, hogy nem tudták megmenteni az életét, ő is meghalt. A rendőrség azonnal őrizetbe vette a sofőrt, aki akkor még nem tett vallomást az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. Kiderült, hogy a férfinak nem ez az első rendőrségi ügye, ugyanis korábban kábítószer fogyasztás miatt volt büntetve, miután egy szórakozóhelyen lebukott.



A bíróság döntött. A török sorőr letartüztatását egy hónapra elrendelte. Ezzel szemben a férfi 30 millió forintot ajánlott fel óvadék gyanánt, hogy szabadlábra kerülhessen, ám ezt elutasították. A férfi fellebezzett

- mondta el lapunknak az ügyészség.



A BRFK az esetről a következőt mondta el:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó közúti veszélyeztetés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Kihallgatását követően a feltételezett okozót a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály őrizetbe vette és kezdeményezték letartóztatását. Annak eldöntésére , hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e, török férfitől mintát vettek, annak szakértői vizsgálata még folyamatban van.

Korábban is versenyeztek az Árpád hídnál

2023. július 1-jén hajnalban B. Dávid egy Mercedessel, két BMW-vel – L. Mártonnal és T. Bálinttal – együtt utcai versenybe kezdett a Teve utcai kereszteződéstől indulva. A Mercedes a megengedett sebesség közel kétszeresével, 137 km/h-val haladt, amikor bekövetkezett a tragédia.



A sofőrt, aki korábban már 13 büntetőpontot gyűjtött össze, 2023. július 9-én elfogták, majd 2023 novemberében házi őrizetbe helyezték. A 2025 novemberi vádirat szerint B. Dávid pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan a vezetésre, ezért halálos közúti baleset gondatlan okozása a vád ellene. Társaikkal szemben pedig közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás.

A versenyző férfiak ügyét a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják.



