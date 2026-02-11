Emberrablás áldozata lett az ismert műsorvezető édesanyja: sikerült előállítani egy személyt

Őrizetbe vettek egy személyt az arizonai Tucson közelében egy közúti igazoltatásnál a Savannah Guthrie televíziós műsorvezető édesanyjának feltételezett elrablása ügyében folyó nyomozással kapcsolatban - közölte kedd este a Pima megyei seriff hivatala.
A 84 éves Nancy Guthrie nyolc nappal ezelőtt tűnt el otthonából, azóta a kedden történt az első letartóztatás az ügyben. A Pima megyei seriff hivatalának közlése szerint Tucsontól délre, egy közúti ellenőrzés során vettek őrizetbe egy embert, akit jelenleg a Nancy Guthrie-ügy kapcsán hallgatnak ki. Az áldozatot utoljára január 31-én este látták, amikor családja egy közös vacsora után hazavitte. Hozzátartozói másnap jelentették az eltűnését.
Néhány órával a gyanúsított őrizetbe vétele előtt az FBI és a seriff hivatala közzétett egy videofelvételt, amelyet Nancy Guthrie bejárati ajtajánál egy otthoni kamera rögzített. A felvételen, amelyet szakembereknek sikerült helyreállítani, símaszkot, kesztyűt és hátizsákot viselő férfi látható, akinek az övében egy pisztolytáska van.
A férfi február 1-jén kora hajnalban közelítette meg a házat. A videón látható, hogy a gyanúsított lehajtott fejjel közelít, és meg akarja rongálni a kamerát. A felvétel hajnali 2 óra körül szakadt meg Chris Nanos seriff közlése szerint, Guthrie szívritmus-szabályozója pedig mintegy fél órával később vesztette el a kapcsolatot a telefonjával, ami arra utal, hogy az idős nőt ekkor hurcolták el a házból. A tornácon talált vérnyomokról a DNS-vizsgálat alapján már a múlt héten kiderült, hogy Guthrie-tól származnak.
Nancy Guthrie eltűnése óta legalább két váltságdíj-követelés is eljutott a médiához, de ezek nem szóltak arról, hogy vajon a törékeny egészségi állapotú, idős asszony életben van-e.
Az emberrablási ügy nagy médianyilvánosság előtt zajlik, Savannah Guthrie, az NBC műsorvezetője és testvérei a közösségi médiában többször is felhívással fordultak a feltételezett elkövetőkhöz. A család közölte, hogy hajlandóak váltságdíjat fizetni. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Donald Trump elnök is követi a nyomozás fejleményeit.
Az elnök arra biztat minden amerikait országszerte, akinek bármilyen információja van a gyanúsítottról, hogy hívja az FBI-t, amely segíti a helyszíni nyomozást vezető állami és helyi hatóságokat
- fűzte hozzá Leavitt, az MTI beszámolója szerint.
