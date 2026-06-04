Két orvos is ártalmatlannak tartotta az anyajegyét – saját megérzése mentette meg a nő életét

Két orvos is megnyugtatta, hogy anyajegye miatt nincs oka aggodalomra, mégis a saját megérzése mentette meg Tyler Mears életét. A Walesben élő nő azért osztotta meg a történetét, hogy másokat is arra ösztönözzön: figyeljenek testük jelzéseire!

Majdnem végzetes lett az anyajegy.

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Az orvosok megnyugtatták: nem kellaggódnia az anyajegy miatt – ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna

Tyler 2021-ben családjával Pembrokeshire-be költözött és úgy érezte, végre nyugodt életet élhet. Korábban lupuszt és veseelégtelenséget diagnosztizáltak nála, ezért különösen örült annak, hogy egészsége stabilizálódott. Ekkor azonban ismét problémával szembesült. Évek óta volt egy anyajegy a lábán, amit két különböző orvos is megvizsgált. Mindketten azt mondták, hogy valószínűleg egy jóindulatú elváltozásról, úgynevezett fibrómáról van szó, ami akár egy rovarcsípés következménye is lehet.

Az anyajegy azonban tovább nőtt, megváltozott a színe, viszketni kezdett és kérgesedett. Tylerben egyre erősebb lett az érzés, hogy valami nincs rendben, bár sokáig attól tartott, hogy feleslegesen terhelné az orvosokat. Otthon dolgozott, amikor lenézett a lábára és ismét meglátta az elváltozást. Azonnal időpontot kért háziorvosától. Az orvos aggódónak tűnt, és szakorvoshoz küldte. A specialistát is nyugtalanította az anyajegy állapota, ezért mielőbbi eltávolítást javasolt.

Tyler még ekkor sem akarta elhinni, hogy komoly baj lehet. Amikor a műtét időpontját egyeztették, megpróbálta elhalasztani a beavatkozást egy barátnője születésnapi ünnepsége miatt. Az orvos azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a műtétet minél hamarabb elvégezzék. Az eltávolított szövetmintát laboratóriumi vizsgálatra küldték. Néhány héttel később Tyler telefonhívást kapott, amiben arra kérték, hogy a tervezettnél korábban menjen vissza az eredményekért és vigyen magával valakit.

Édesanyjával érkezett a rendelőbe, ahol az orvos közölte vele a diagnózist: rosszindulatú melanómája van. A bőrrákot 2B stádiumúnak minősítették. Tyler szerint ekkor vált világossá számára, hogy ha tovább hallgat a korábbi megnyugtató véleményekre, a történet egészen másképp végződhetett volna, írja a Mirror.