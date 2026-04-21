Súlyos baleset Vácnál – embert gázolt a vonat

Embert gázolt el egy vonat Vácnál. A Varsó felől érkező és Nyugati pályaudvar felé tartó Báthory EuroCity vonat, Pacsirta térségében szenvedett balesetet.

Embert gázolt a vonat Vácon

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Embert gázolt a vonat Vácon

Jelenleg a baleset helyszínén a váci hivatásos tűzoltók és a mentőszolgálat dolgoznak, és megkezdték a sérült ellátását.

A vonaton körülbelül 80 utas tartózkodott, ők jelenleg mentesítő járatra (Z70) várnak. A tűzoltók segítenek majd az átszállásban várhatóan 20:10 körül. (Katasztrófavédelem)

Hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Szob vonalon, mert baleseti helyszínelés miatt Vác és Verőce között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok

- írja a mávinform jelentése.