Súlyos baleset Vácnál – embert gázolt a vonat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 20:17
Jelenleg több hatósági egység is a helyszínen dolgozik. A gázolás helyszínén a sérültet ellátják.
Embert gázolt el egy vonat Vácnál. A Varsó felől érkező és Nyugati pályaudvar felé tartó Báthory EuroCity vonat, Pacsirta térségében szenvedett balesetet.

Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Jelenleg a baleset helyszínén a váci hivatásos tűzoltók és a mentőszolgálat dolgoznak, és megkezdték a sérült ellátását.

A vonaton körülbelül 80 utas tartózkodott, ők jelenleg mentesítő járatra (Z70) várnak. A tűzoltók segítenek majd az átszállásban várhatóan 20:10 körül. (Katasztrófavédelem)

Hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Szob vonalon, mert baleseti helyszínelés miatt Vác és Verőce között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok

- írja a mávinform jelentése. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
