Elfajult a kilakoltatás: felgyújtotta édesanyját egy férfi

Felgyújtotta édesanyját egy 32 éves férfi, miután az ki akarta őt lakoltatni az ingatlanból. A férfi a nemtetszését drasztikus módon próbálta meg kifejezni, tette azonban nem maradt büntetlenül.

Felgyújtotta édesanyját egy férfi, miután kiakarta lakoltatni

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felgyújtotta édesanyját, akit már korábban is bántalmazott

Őrizetbe vettek egy 32 éves amerikai férfit, akit több bűncselekménnyel is megvádoltak. A gyanú szerint Dustin Tayler Machen felgyújtotta az édesanyját, valamint annak otthonát.

A Washington County Sheriff’s Office közlése szerint április 9-én érkezett bejelentés egy lakástűzről. A helyszínre kiérkező rendőrök az épületet teljesen lángokban találtak. A rendőrségnek a helyszínen Machen édesanyja elmondta, hogy épp kilakoltatta a fiát, amikor a férfi állítólag benzint locsolt rá és az ingatlanra, majd tönkretette a sértett mobiltelefonját, hogy ne tudjon segítséget hívni. A nőnek sikerült végül elmenekülnie az egyik szomszédhoz, onnan értesítették a hatóságokat. A nő a karjain szenvedett sérüléseket, melyet a mentősök elláttak.

A férfire a beszámolók egy közeli mezőn találtak rá, onnan figyelte a lángokba borult házat. A férfit ezután őrizetbe vették, többek között előre kitervelt emberölés kísérletével, emberrablási kísérlettel, súlyos gyújtogatással, betöréssel és segélyhívás akadályozásával vádolták meg.

A férfi korábban már érintett volt családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben, amelyek szintén az édesanyjához köthetőek. Akkor a beszámíthatatlansága miatt nem ítélték el.

A férfi április 10-i bírósági meghallgatásán 2 millió dolláros (kb. 730 millió forintos) óvadékot állapítottak meg, az előzetes tárgyalást pedig április 23-ra tűzték ki - írta a True Crime News.