Elfajult a kilakoltatás: felgyújtotta édesanyját egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 05:30
Nem először bántotta az édesanyját. Felgyújtotta a házat és vele együtt a nőt.

Felgyújtotta édesanyját egy 32 éves férfi, miután az ki akarta őt lakoltatni az ingatlanból. A férfi a nemtetszését drasztikus módon próbálta meg kifejezni, tette azonban nem maradt büntetlenül.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felgyújtotta édesanyját, akit már korábban is bántalmazott

Őrizetbe vettek egy 32 éves amerikai férfit, akit több bűncselekménnyel is megvádoltak. A gyanú szerint Dustin Tayler Machen felgyújtotta az édesanyját, valamint annak otthonát. 

A Washington County Sheriff’s Office közlése szerint április 9-én érkezett bejelentés egy lakástűzről. A helyszínre kiérkező rendőrök az épületet teljesen lángokban találtak. A rendőrségnek a helyszínen Machen édesanyja elmondta, hogy épp kilakoltatta a fiát, amikor a férfi állítólag benzint locsolt rá és az ingatlanra, majd tönkretette a sértett mobiltelefonját, hogy ne tudjon segítséget hívni. A nőnek sikerült végül elmenekülnie az egyik szomszédhoz, onnan értesítették a hatóságokat. A nő a karjain szenvedett sérüléseket, melyet a mentősök elláttak. 

A férfire a beszámolók egy közeli mezőn találtak rá, onnan figyelte a lángokba borult házat. A férfit ezután őrizetbe vették, többek között előre kitervelt emberölés kísérletével, emberrablási kísérlettel, súlyos gyújtogatással, betöréssel és segélyhívás akadályozásával vádolták meg. 

A férfi korábban már érintett volt családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben, amelyek szintén az édesanyjához köthetőek. Akkor a beszámíthatatlansága miatt nem ítélték el.

A férfi április 10-i bírósági meghallgatásán 2 millió dolláros (kb. 730 millió forintos) óvadékot állapítottak meg, az előzetes tárgyalást pedig április 23-ra tűzték ki - írta a True Crime News.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
