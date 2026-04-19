Rejtélyes jövevény az úttesten: A rendőrök sem hittek a szemüknek, amikor meglátták az áldozatot

Hétfő délelőtt nem mindennapi látvány fogadta az autósokat a XXIII. kerületben: egy elkóborolt fekete bárány vágtatott ki az úttestre. Bár a sofőr azonnal fékezett, amikor észrevette a szokatlan akadályt, az ütközést sajnos már nem tudta elkerülni. Míg az autóban csak kisebb kár keletkezett, a rémült jószág súlyos sérüléseket szenvedett.
A helyszínre érkező rendőrök nem hagyták magára a bajba jutott állatot. Azonnal értesítették az Állatmentő Ligát, akik pillanatok alatt a helyszínre értek, és megállapították, hogy a báránynak mindkét lába eltört. A kis bárányt azonnal kórházba szállították, ahol azóta a szükséges műtéteken is túlesett.
A műtétig az Állatmentő Liga egyik önkéntese vigyázott rá, így a legnagyobb biztonságban gyógyulhatott
– olvasható a BRFK Facebook-posztjában.
Bár a történet szerencsés véget ért a gyors segítségnek köszönhetően, az eset fontos tanulsággal szolgál minden állattartó számára. A rendőrség hangsúlyozza: a megfelelő kerítés és a biztonságos tartás nemcsak az állatok, hanem a közlekedők védelme érdekében is elengedhetetlen. Vigyázzunk rájuk, hiszen az ő biztonságuk a mi felelősségünk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.