Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes jövevény az úttesten: A rendőrök sem hittek a szemüknek, amikor meglátták az áldozatot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 19:21
Két lába is eltörött a kis báránynak, aki a hétfői forgalomban próbált meg átkelni Soroksáron.
Bors
A szerző cikkei

Hétfő délelőtt nem mindennapi látvány fogadta az autósokat a XXIII. kerületben: egy elkóborolt fekete bárány vágtatott ki az úttestre. Bár a sofőr azonnal fékezett, amikor észrevette a szokatlan akadályt, az ütközést sajnos már nem tudta elkerülni. Míg az autóban csak kisebb kár keletkezett, a rémült jószág súlyos sérüléseket szenvedett.

A kis fekete bárány hatalmasat küzdött
A kis fekete bárány hatalmasat küzdött: mindkét lába eltört, de már jó kezekben van a soroksári gázolás után Fotó: Állatmentő Liga / BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság/Facebook

Rendőrök és állatmentők fogtak össze a fekete bárányért

A helyszínre érkező rendőrök nem hagyták magára a bajba jutott állatot. Azonnal értesítették az Állatmentő Ligát, akik pillanatok alatt a helyszínre értek, és megállapították, hogy a báránynak mindkét lába eltört. A kis bárányt azonnal kórházba szállították, ahol azóta a szükséges műtéteken is túlesett.

A műtétig az Állatmentő Liga egyik önkéntese vigyázott rá, így a legnagyobb biztonságban gyógyulhatott

– olvasható a BRFK Facebook-posztjában.

A gazdák felelőssége a legfontosabb

Bár a történet szerencsés véget ért a gyors segítségnek köszönhetően, az eset fontos tanulsággal szolgál minden állattartó számára. A rendőrség hangsúlyozza: a megfelelő kerítés és a biztonságos tartás nemcsak az állatok, hanem a közlekedők védelme érdekében is elengedhetetlen. Vigyázzunk rájuk, hiszen az ő biztonságuk a mi felelősségünk!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu