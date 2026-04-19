Rejtélyes jövevény az úttesten: A rendőrök sem hittek a szemüknek, amikor meglátták az áldozatot

Hétfő délelőtt nem mindennapi látvány fogadta az autósokat a XXIII. kerületben: egy elkóborolt fekete bárány vágtatott ki az úttestre. Bár a sofőr azonnal fékezett, amikor észrevette a szokatlan akadályt, az ütközést sajnos már nem tudta elkerülni. Míg az autóban csak kisebb kár keletkezett, a rémült jószág súlyos sérüléseket szenvedett.

A kis fekete bárány hatalmasat küzdött: mindkét lába eltört, de már jó kezekben van a soroksári gázolás után Fotó: Állatmentő Liga / BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság/Facebook

Rendőrök és állatmentők fogtak össze a fekete bárányért

A helyszínre érkező rendőrök nem hagyták magára a bajba jutott állatot. Azonnal értesítették az Állatmentő Ligát, akik pillanatok alatt a helyszínre értek, és megállapították, hogy a báránynak mindkét lába eltört. A kis bárányt azonnal kórházba szállították, ahol azóta a szükséges műtéteken is túlesett.

A műtétig az Állatmentő Liga egyik önkéntese vigyázott rá, így a legnagyobb biztonságban gyógyulhatott

– olvasható a BRFK Facebook-posztjában.

A gazdák felelőssége a legfontosabb

Bár a történet szerencsés véget ért a gyors segítségnek köszönhetően, az eset fontos tanulsággal szolgál minden állattartó számára. A rendőrség hangsúlyozza: a megfelelő kerítés és a biztonságos tartás nemcsak az állatok, hanem a közlekedők védelme érdekében is elengedhetetlen. Vigyázzunk rájuk, hiszen az ő biztonságuk a mi felelősségünk!