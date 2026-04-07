BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Felrobbant egy töltőn hagyott elektromos roller, még az ablakok is kitörtek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:50
A tulajdonosát égési sérülésekkel vitték kórházba. A robbanás még a szoba ajtaját is kiszakította.
CJA
A szerző cikkei

Elektromos roller robbant fel egy házban - a tulajdonosát kórházba kellett szállítani.

Robbanásra ébredtek a lakók

Egy bukaresti tömbházban ébredtek zajra éjszaka, amikor egy töltőn hagyott elektromos roller akkumulátora felrobbant. A lángok eloltása közben sérült meg a fiatal férfi, karján égési sérülésekkel szállították kórházba.

A 10. emeleten történt robbanás ereje még az ablakokat is betörte, és a szoba ajtaját is kiszakította a helyéről. A sérült nagybátyja szerint a nappaliban aludt férfi a hálószobájában töltötte a járművet.

A szomszédok is sokkos állapotban rohantak ki lakásaikból, és azonnal segélyhívót tárcsáztak az incidens után.

Az elektromos rollerek lítiumion-akkumulátorral működnek, amelyek meghibásodás vagy nem megfelelő használat esetén komoly veszélyt jelenthetnek – írja a Maszol.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
