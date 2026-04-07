Felrobbant egy töltőn hagyott elektromos roller, még az ablakok is kitörtek

Elektromos roller robbant fel egy házban - a tulajdonosát kórházba kellett szállítani.

Robbanásra ébredtek a lakók

Egy bukaresti tömbházban ébredtek zajra éjszaka, amikor egy töltőn hagyott elektromos roller akkumulátora felrobbant. A lángok eloltása közben sérült meg a fiatal férfi, karján égési sérülésekkel szállították kórházba.

A 10. emeleten történt robbanás ereje még az ablakokat is betörte, és a szoba ajtaját is kiszakította a helyéről. A sérült nagybátyja szerint a nappaliban aludt férfi a hálószobájában töltötte a járművet.

A szomszédok is sokkos állapotban rohantak ki lakásaikból, és azonnal segélyhívót tárcsáztak az incidens után.

Az elektromos rollerek lítiumion-akkumulátorral működnek, amelyek meghibásodás vagy nem megfelelő használat esetén komoly veszélyt jelenthetnek – írja a Maszol.