Injekciós tűvel mentek a gyerekek óvodába: az anyuka az egészet tagadja

Az eset két hónappal ezelőtt történt, amikor az óvodában „orvosos” játék közben több gyermek is megsérült. Egy kislány jelezte az óvónőnek, hogy megszúrták, ezt követően az alkalmazottak injekciós tűket találtak az intézményben. A vizsgálat során kiderült, hogy több gyermek testén – kezén, lábán és hátán – is szúrásnyomokat észleltek.

Injekciós tűket találtak a gyerekeknél az óvodában

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az óvoda vezetése korábban azt állította, hogy a fecskendőket egy négyéves ikerpár vihette be az intézménybe, sőt egyikük ezt állítólag el is ismerte. Az igazgatónő szerint az anya telefonon megerősítette, hogy otthon tartanak ilyen eszközöket, és a gyerekek hozzáférhetnek azokhoz.

Az anya tagadja, hogy a gyerekek injekciós tűket vittek az óvodába

Az ügyben most megszólaló édesanya ezzel szemben határozottan tagadja, hogy gyermekei bármilyen fecskendőt bevittek volna az óvodába. A TV JOJ-nak nyilatkozva azt mondta, hogy az ikrek nem is lehettek jelen az incidens idején, mivel állítása szerint csak később érkeztek az intézménybe. Úgy véli, a gyerekek nem férhettek hozzá ilyen eszközökhöz, és szerinte a kis táskáikban sem lehetett volna tűket elrejteni.

Az anya azt is hangsúlyozta, hogy több orvosi és hatósági vizsgálat is történt, és ezek közül egyik sem igazolta a szúrásnyomok meglétét a gyermekein. Állítása szerint a nyomozó is jelezte, hogy az ikrek nem voltak jelen az esetnél.

A rendőrség közben megerősítette, hogy a galántai nyomozók testi sértés gyanúja miatt eljárást indítottak. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, miként kerülhettek a fecskendők az óvodába, és az ügyben egyelőre nem gyanúsítottak meg senkit – írja a Paraméter.