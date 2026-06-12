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A TV2 miatt nagy áldozatot vállalt, de kap egy újabb esélyt Curtis felesége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Barnai Judit
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 15:00
magyar válogatottkosárlabda
Barnai Judit tavaly ismét behívót kapott a magyar válogatottba, ám egy tévés műsor miatt lemaradt a világbajnoki-selejtezőkről. Curtis felesége azonban most bekerült a nemzeti csapat bő keretébe.

A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év után harcolta ki ismét a világbajnoki részvételt, miután márciusban 89–74-re legyőzte a házigazda Törökországot a selejtezőtornán. A nemzeti együttes szeptemberben kezdi meg szereplését a németországi világbajnokságon, ahol a B csoportban Dél-Korea, Nigéria és Franciaország vár rá. A torna rajtja előtt néhány hónappal Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a válogatott bő keretét, amelyben ismét helyet kapott Barnai Judit, azaz Curtis felesége.

Curtis felesége, Barnai Judit meghívót kapott a magyar kosárlabda-válogatottba
Curtis felesége, Barnai Judit meghívót kapott a magyar kosárlabda-válogatottba Fotó: Tumbász Hédi

Május elején a Borsnak adott hosszabb interjújában Barnai Judit arról beszélt, hogy a női kosárlabda-válogatott világbajnoki selejtezőire ugyan kapott meghívót, ám korábban már elkötelezte magát a TV2 nagy sikerű műsora, a Nagy Duett mellett.

Attilával már tavaly április-május környékén megkeresett minket a TV2, hogy vállaljuk-e a műsort, mi pedig természetesen igent mondtunk. Aztán novemberben érkezett a válogatott meghívója, amire egyáltalán nem számítottam, főleg arra nem, hogy a vb-selejtezős keretbe is bekerülök. Akkor felhívtam a szövetségi kapitányt, és átbeszéltük a helyzetet. Azt mondtam neki: ha kiesünk a Nagy Duettből, tudok csatlakozni a válogatotthoz, ha viszont versenyben maradunk, akkor sajnos nem

– fogalmazott Curtis felesége. A válogatott centere akkor azt is hangsúlyozta, hogy természetesen örülne, ha ismét magára ölthetné a címeres mezt, ugyanakkor nem tekintené kudarcnak azt sem, ha ez végül nem valósulna meg.

Curtis felesége újra a válogatottban

Azóta azonban fordult a kocka: a női válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter kihirdette a szeptemberi világbajnokságra készülő bő keretét, amelyben ismét helyet kapott Barnai Judit. A játékos így újra esélyt kap arra, hogy a nemzeti csapattal szerepeljen a közelgő világversenyen.

@borsonline_aktualis

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