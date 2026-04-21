23 milliárd forintnyi kokain a csepeli szabadkikötőben - GPS jelezte a banán alatti drogot a maszkos fantomoknak

2023. november 11-én hajnalban, rejtélyes, maszkos fantomok jelentek meg a csepeli Szabadkikötőben. A gyanakvó őr bukkant rájuk, amint éppen egy Ecuadorból érkező, banánt tartalmazó konténer körül matattak. Hamarosan kiderült, hogy ártalmatlan, banánnak látszó szállítmány korántsem olyan ártalmatlan: bent ugyanis valósággal hegyekben állt a téglákba rendezett kokain. Bár a maszkosok nagy részét a mai napig nem találják, az egyik albán férfit, B. A.-t elfogták. Most bíróság elé állt, vallomásából pedig kiderült, milyen döbbenetes úton jutott el egy németországi építkezésről egyenesen a budapesti droghegyig.

A rekord drogfogás 24 milliárdot kóstált a feketepiacon. Az albán férfiakat GPS vezette el a drogkonténerig

GPS vezetett a banánkonténerben lapuló droghegyhez

A férfit rendőrök hozták bilincsben a bíróságra, ami nem meglepő, miután most kiderült: akár 20 évet, sőt életfogytiglani büntetést is kaphat. Annak ellenére ugyanis, hogy a férfinek végül egyetlen gramm kokaint sem sikerült magával vinnie, a konténerben rekordmennyiségben hevert a drog.

a 155 darab, 1 kilós kokaintégla 24 milliárd 220 millió forintot kóstált a feketepiacon.

Kiderült, hogy az albán férfi egy hónappal korábban még békésen dolgozgatott a németországi Brémában, itt kereste fel őt egy rejtélyes albán.

Egy brémai kávézóban egy albán férfi ajánlott munkát neki, mely szerint B. A.-nak kocsival egy 15 perces úton pár táskát kellene egyik címről a másikra vinnie, melyért 2000 eurót ajánlott

– mondta a tárgyaláson az ügyész. B. A. nem lehetett éppen kezdő, ugyanis egyből rákérdezett, hogy kábítószerről van szó. Bár igenlő választ kapott, egy nap gondolkodás után mégis rábólintott a kétes ügyletre. Ezután egy titkos telefont kapott, amin egy újabb rejtélyes férfi kereste és adta az utasításokat, mely szerint három napra Budapestre kell jönnie. Kocsijával indult útnak, majd Budapesten az előre meghatározott lakásokban élt két másik ismeretlen albán férfivel - későbbi bűntársaival, akik a mai napig szökésben vannak.

- November 11-én egy megadott címre kellett elmennie, ahol azokkal az ismeretlenekkel találkozott, akikkel együtt lakott, majd egy újabb ismeretlennel találkozott, aki hármukat elvitte a Szabadkikötőbe - folytatta az ügyésznő.