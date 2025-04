Felháborító, hogy a csepeli droglabor gyanúsítottjai szabadlábra kerülhettek - ezt mondja a történtekről a kormánybiztos

Csepeli droglabor: a kétnapos helyszínelés alatt elképesztő mennyiségű, azaz közel 7,5 tonnányi drogalapanyagot találtak a Csepel Művek területén. A feketepiaci érték akár 12 milliárd forint is lehetett volna. Hiába foglaltak le vegyszereket, védőfelszereléseket, a gyanúsítottak mégis szabadlábon védekezhetnek.

A csepeli droglaborban elképesztő mennyiségű alapanyag volt Fotó: police.hu

Napokig forrósította a közvéleményt a hír, amelyről elsőként a Bors számolt be: a rendőrök kábítószergyártás gyanújával razziáztak a Csepel Művek területén, ahol egy laboratóriumban nagy mennyiségű, droggyártáshoz használható anyagot találtak. A látvány filmbe illő volt: védőruhás rendőrök, lefoglalt vegyszerek, bilincs. A gyanúsítottakat előállították, az ügyészség pedig azonnali letartóztatásukat kérte. Mindenki biztosra vette: rács mögé kerülnek. De nem így történt.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szerint a jelenlegi nyomozati anyagokból nem egyértelmű, hogy a laborban valóban drogot állítottak volna elő, vagy legalább az, hogy ez volt a céljuk. A vegyszerek önmagukban nem tiltottak és a cég működése a bíróság szerint papíron legális.

"Először is ki kell emelni, hogy az említett kft. vegyi anyagok gyártásával foglalkozó cég, ezért különböző vegyi anyagok ott, valamint a gyanúsítás szerinti raktárban is napi rutin szerint megtalálhatóak. A gyanúsítottakkal közölt kábítószer készítésének elősegítése bűntettének széles körű nyomozási bírói gyakorlata nem ismert, ugyanakkor ez esetben is – mint bármely más bűncselekmény esetében – azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a közölt gyanúsítás lefedi-e az adott bűncselekmény törvényi tényállását.

Ennek a bűncselekménynek a törvényi tényállása szerint a cselekmény megállapításához a „kábítószer termesztésének vagy előállításának céljából kell az ahhoz szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készíteni, megszerezni, az ország területére behozni, onnan kivinni, azon átszállítani, avagy átadni”.

E bűncselekmény esetén tehát azt kell bizonyítani, hogy az egyébként nem illegális anyagok beszerzésére és tárolására azért került sor, hogy azok segítségével a gyanúsítottak kábítószernek minősülő anyagot állítsanak elő - írja a bírósági határozat. A döntés lényege: a jelenlegi jogszabályok alapján nem elég a bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt, így a legsúlyosabb kényszerintézkedést – a letartóztatást – nem lehet elrendelni.