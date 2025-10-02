"Síron túli ajándék" - Döbbenetes ítélet született a csányi mászókabaleset ügyében

Mint arról a Bors beszámolt, 2019. szeptember 26-án a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott egy az óvoda udvarán felállított játékra. Az eszköz kidőlt, a gerendája pedig éppen a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset sérelemdíj-perében ma, október 2-án, a Hatvani Járásbíróság közbenső ítéletet hozott.

Döntés született a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors

Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője a Borsnak elmondta:

- A bíróság megállapította, az óvodának, mint alperesnek teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben. Az összegszerűségről csak a jogerős közbenső ítélet után születik döntés. A mai ítélet a jogalap kérdésére vonatkozik fogalmazott a szóvivő.

Az ítélet nem jogerős. A család egyébként nagyságrendileg 70 millió forintot követel.

- Korábban, az önkormányzat biztosítója néhány millió forintos kifizetést teljesített a hozzátartozóknak. A család a korábbi jogi képviselőjük tanácsára ezen kifizetés kapcsán egyezséget is kötött az önkormányzattal és a biztosítóval, az óvoda felelőssége azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján továbbra is fennáll. A legnagyobb kérdés az, hogy a korábban megkötött egyezségnek milyen kihatása van jelen peres eljárásra. Amennyiben a bíróság akként határoz, hogy a korábban megkötött egyezség hatálya kiterjed az óvodának a felelősségére is, elmondható, hogy felperesek hozzátartozójának halálát aprópénzért váltotta meg az önkormányzat. Ha azonban nem terjed ki, mivel azt az óvoda nem írta alá, úgy akár 70 millió forint kártérítést is köteles lehet az óvoda megfizetni – mondta a Borsnak Karkosák Balázs, a gyászoló család jogi képviselője még egy májusi tárgyalási napon.

A csányi mászókabaleset megrázta az országot

A tragédia okozásával egyébként a falu polgármesterét, illetve az óvoda akkori vezetőjét vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a mászóka veszélyes, de nem gondoskodtak az eltávolításáról. Mi több, az eszközt már jóval korábban áthelyezték az eredeti helyéről, ráadásul a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A mászókát ezek után csak a két lába tartotta, aminek viszont a földbe süllyesztett része az idők során elkorhadt. Információink szerint, októberben a büntetőperben is elsőfokú ítélet várható.