Csányi mászókabaleset: megszólalt a megvádolt óvónő, aki megpróbálta újraéleszteni Mercikét

Mint arról a Bors beszámolt, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt, az óvónők engedélyével felment egy játékra az óvoda udvarán. Az eszköz kidőlt, és a gerendája éppen a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset gondatlan okozásával a falu polgármesterét és az intézmény akkori vezetőjét vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a játék veszélyes, mégsem tiltották meg a használatát. Az érintettek tagadják bűnösségüket, a Hatvani Járásbíróság novemberben dönt a sorsukról.

Ágnes a csányi mászókabaleset egyik feltételezett okozója / Fotó: Bors

Az ügyészség mindkét vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, az intézményvezető esetében a foglalkoztatástól való végleges eltiltást is kérte. Ágnes eddig elhárította az újságírói megkereséseket, most azonban lapunkkal kivételt tett.

Az egykori óvodavezető elmondta, a tragédia után az ő élete is tönkrement.

- Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe Mercike. Ez ugyanúgy igaz azokra, akik akkor velem együtt az óvodában dolgoztak és átélték a tragédiát. Leromlott az egészségem, rossz a vércukorszintem, és az idegeim is kimerültek – mondta Ágnes, aki jelenleg egy másik óvoda alkalmazottjaként dolgozik. Hogy milyen munkakörben, arra nem kívánt kitérni.

A csányi mászókabalesetet képtelen elfelejteni az óvodavezető

Az intézményvezető természetesen, mint általában az óvodájába járó gyerekeket, Mercikét is jól ismerte, mi több, ő talán egy kicsit közelebb is állt hozzá, mint a többiek. Nem véletlenül.

- Egy csoportba járt az unokámmal. Igaz, éppen ezért igyekeztem keveset bemenni hozzájuk, hiszen a gyerekek érzékenyen reagáltak rá, hogy csak az egyikük nagymamája vagyok. Merci egy érzékeny, szerény, aranyos és szófogadó kislány volt – csuklott el Ágnes hangja.

Béla naponta látogatja a kislánya sírját / Fotó: Bors

Az intézményvezető szerint Mercike sosem volt agresszív és szívesen játszott a gyerekekkel.

Ágnes a baleset idején az óvodában tartózkodott, de éppen az épületen belül.

- Egy másik csoport mellett segítettem, mert az idősek napjára készültek. Már éppen indultak volna az udvarra, én pedig arra eszméltem, hogy az egyik kolléganőm kiabálva rohan az irodám felé, hogy „baj van, Ági!”.