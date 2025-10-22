Csányi mászókabaleset: megszólalt a megvádolt óvónő, aki megpróbálta újraéleszteni Mercikét

Mint arról a Bors beszámolt, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt, az óvónők engedélyével felment egy játékra az óvoda udvarán. Az eszköz kidőlt, és a gerendája éppen a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset gondatlan okozásával a falu polgármesterét és az intézmény akkori vezetőjét vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a játék veszélyes, mégsem tiltották meg a használatát. Az érintettek tagadják bűnösségüket, a Hatvani Járásbíróság novemberben dönt a sorsukról.
Az ügyészség mindkét vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, az intézményvezető esetében a foglalkoztatástól való végleges eltiltást is kérte. Ágnes eddig elhárította az újságírói megkereséseket, most azonban lapunkkal kivételt tett.
Az egykori óvodavezető elmondta, a tragédia után az ő élete is tönkrement.
- Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe Mercike. Ez ugyanúgy igaz azokra, akik akkor velem együtt az óvodában dolgoztak és átélték a tragédiát. Leromlott az egészségem, rossz a vércukorszintem, és az idegeim is kimerültek – mondta Ágnes, aki jelenleg egy másik óvoda alkalmazottjaként dolgozik. Hogy milyen munkakörben, arra nem kívánt kitérni.
Az intézményvezető természetesen, mint általában az óvodájába járó gyerekeket, Mercikét is jól ismerte, mi több, ő talán egy kicsit közelebb is állt hozzá, mint a többiek. Nem véletlenül.
- Egy csoportba járt az unokámmal. Igaz, éppen ezért igyekeztem keveset bemenni hozzájuk, hiszen a gyerekek érzékenyen reagáltak rá, hogy csak az egyikük nagymamája vagyok. Merci egy érzékeny, szerény, aranyos és szófogadó kislány volt – csuklott el Ágnes hangja.
Az intézményvezető szerint Mercike sosem volt agresszív és szívesen játszott a gyerekekkel.
Ágnes a baleset idején az óvodában tartózkodott, de éppen az épületen belül.
- Egy másik csoport mellett segítettem, mert az idősek napjára készültek. Már éppen indultak volna az udvarra, én pedig arra eszméltem, hogy az egyik kolléganőm kiabálva rohan az irodám felé, hogy „baj van, Ági!”.
„Először azt hittem, hogy viccel, de aztán megláttam, hogy tényleg kidőlt a mászóka. Azonnal hívtam a mentőket, de kiderült, hogy már mások is megtették” – emlékezett vissza az idősödő óvodapedagógus.
- Kirohantam. Amire kiértem, már levették a gerendát Mercike fejéről. Próbálták megállapítani, hogy milyen sérüléseket szenvedett, igaz, pánikba estek, és megtorpantak. A diszpécser utasításait követtem, így megtapogattam a pulzusát. Időközben megérkezett a háziorvos, majd a mentők is, így átvették tőlünk az életmentést – részletezte Ágnes, aki végig bízott benne, hogy tudnak a kislányon segíteni. „Mercit elvitték a kórházba, mi pedig azt feltételeztük, hogy minden rendben lesz” – fogalmazott az intézményvezető.
Délután fél háromkor egy dühödt telefonhívás érkezett az óvodába.
- Mercike azóta elhunyt nagypapája arról érdeklődött, hogy mit tettünk a gyermekkel. Mi előtte nem tudtuk, hogy már késő. Amíg én próbálkoztam a megmentésével, még nyitva volt a szeme, de azt már sosem fogom megtudni, hogy hallotta-e, amit mondtam neki – fejezte be Ágnes.
