Családi vállalkozásként árulták a kristályt Kékcsén: hat díler ellen indult eljárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 11:37
Összehangolt rendőrségi akció keretében számolták fel azt a családi hálózatot, amely Kékcse és környékének kábítószer-ellátásáért felelt.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya, a Kisvárdai Rendőrkapitányság, valamint a Jonatán Közterületi Támogató Osztály egységei a napokban nagyszabású akciót hajtottak végre Kékcsén. A célpont egy helyi család volt, amelynek tagjai szervezett formában, gyakorlatilag családi vállalkozásként működtették drogterjesztő hálózatukat.

Közel kétmillió forintot és kristályt találtak a rendőrök a családi drogterjesztő hálózat felszámolásakor
 Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock  (illusztráció!)

Összehangolt drogterjesztő hálózat biztosította a megélhetést

A nyomozás adatai szerint a családtagok pontosan felosztották egymás között a feladatokat, a megélhetésüket pedig teljes egészében a tiltott szerek árusításából fedezték. A rendőrök több fogyasztót is azonosítottak és kihallgattak; a tanúvallomások alapján a vevők rendszeresen tőlük szerezték be a kristály néven ismert szert, az eladásban pedig több családtag is aktívan közreműködött – éppen az szolgált ki, aki elérhető volt.

Milliós készpénz és rácsok

A házkutatások során a hatóságok nemcsak kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, hanem a terjesztéshez és adagoláshoz használt eszközöket, mobiltelefonokat, valamint közel kétmillió forintot, amely jellemzően kis címletű bankjegyekben, a napi forgalomból származott.

A rendőrök a család öt tagját és egy állandó segítőjüket kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A bíróság azóta mind a hat gyanúsított letartóztatását elrendelte – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
