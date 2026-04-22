Családi vállalkozásként árulták a kristályt Kékcsén: hat díler ellen indult eljárás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya, a Kisvárdai Rendőrkapitányság, valamint a Jonatán Közterületi Támogató Osztály egységei a napokban nagyszabású akciót hajtottak végre Kékcsén. A célpont egy helyi család volt, amelynek tagjai szervezett formában, gyakorlatilag családi vállalkozásként működtették drogterjesztő hálózatukat.

Közel kétmillió forintot és kristályt találtak a rendőrök a családi drogterjesztő hálózat felszámolásakor

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock (illusztráció!)

Összehangolt drogterjesztő hálózat biztosította a megélhetést

A nyomozás adatai szerint a családtagok pontosan felosztották egymás között a feladatokat, a megélhetésüket pedig teljes egészében a tiltott szerek árusításából fedezték. A rendőrök több fogyasztót is azonosítottak és kihallgattak; a tanúvallomások alapján a vevők rendszeresen tőlük szerezték be a kristály néven ismert szert, az eladásban pedig több családtag is aktívan közreműködött – éppen az szolgált ki, aki elérhető volt.

Milliós készpénz és rácsok

A házkutatások során a hatóságok nemcsak kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, hanem a terjesztéshez és adagoláshoz használt eszközöket, mobiltelefonokat, valamint közel kétmillió forintot, amely jellemzően kis címletű bankjegyekben, a napi forgalomból származott.

A rendőrök a család öt tagját és egy állandó segítőjüket kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A bíróság azóta mind a hat gyanúsított letartóztatását elrendelte – írja a Police.hu.