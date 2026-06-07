Tetőtől talpig megégett egy 16 éves lány teste zuhanyzás közben

Egy texasi család aggasztó esetről számolt be, miután állításuk szerint 16 éves lányuk súlyos bőrsérüléseket szenvedett egy zuhanyzás közben. A szülők szerint a tinédzser teste „fejtől talpig” irritálódott, amit a helyi vízellátással hoznak összefüggésbe.

Zuhanyzás közben szenvedett brutális égési sérüléseket

Fotó: Fotó: YouTube

Misty Logan egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy lánya május 28-án zuhanyzás után lett rosszul a texasi Trinidad városában.

A gyermekemet vegyszer égette meg tetőtől talpig a város vize miatt! Az orvosok is azt mondják, hogy a víz okozta!

– írta az anya.

Hozzátette, hogy a lány napokig erős égő érzéstől szenvedett.

A család később a helyi csatornának is nyilatkozott. A szülők elmondása szerint több mint 20 éve élnek a városban, és régóta problémásnak tartják a víz minőségét, amely szerintük gyakran elszíneződött és szokatlan szagú.

Ez nem vicc. Határozottan hiszem, hogy a lányom esete a vízhez köthető

– mondta az édesapa, David Logan.

Többször is zuhanyzott, de a helyzet nem javult

Az anya szerint a helyzetet tovább rontotta, hogy a tinédzser több alkalommal is zuhanyzott, mert enyhíteni próbálta a tüneteket, de ettől csak rosszabb lett az állapota.

A helyi orvosi dokumentumok alapján a lány bőrirritációját „nagy valószínűséggel vegyi égésnek vagy súlyos dermatitisznek” tulajdonították, amely a víz expozíciójához köthető. A város korábban közölte, hogy átmenetileg módosították a vízkezelést: a klóramin helyett szabad klórt használtak egy időszakban, ami a tájékoztatás szerint megváltozott ízt és szagot is okozhatott a vízben.

A család ügyvédje később egy teszteredményt is közzétett, amely szerintük magas klórszintet mutathatott. Eközben a városban már korábban is voltak viták a vízellátással kapcsolatban. Egy helyi lakost például korábban pénzbírsággal vagy eljárással sújtottak, miután a közösségi médiában pánikkeltőnek minősített bejegyzést tett közzé a víz állapotáról.

A mostani eset után egy tervezett lakossági fórumot is lemondtak a városi vízellátásról, az ügy további vizsgálata pedig folyamatban van – írja a People.