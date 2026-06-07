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Tetőtől talpig megégett egy 16 éves lány teste zuhanyzás közben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors égési sérülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 18:30
marásfürdés
Egy texasi család szerint a 16 éves lányuk súlyos, vegyszer okozta égési sérülésekhez hasonló bőrirritációt szenvedett egy zuhanyzás közben.

Egy texasi család aggasztó esetről számolt be, miután állításuk szerint 16 éves lányuk súlyos bőrsérüléseket szenvedett egy zuhanyzás közben. A szülők szerint a tinédzser teste „fejtől talpig” irritálódott, amit a helyi vízellátással hoznak összefüggésbe.

Zuhanyzás közben szenvedett brutális égési sérüléseket
Zuhanyzás közben szenvedett brutális égési sérüléseket
Fotó:  Fotó: YouTube

Misty Logan egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy lánya május 28-án zuhanyzás után lett rosszul a texasi Trinidad városában.

A gyermekemet vegyszer égette meg tetőtől talpig a város vize miatt! Az orvosok is azt mondják, hogy a víz okozta!

– írta az anya.

Hozzátette, hogy a lány napokig erős égő érzéstől szenvedett.

A család később a helyi csatornának is nyilatkozott. A szülők elmondása szerint több mint 20 éve élnek a városban, és régóta problémásnak tartják a víz minőségét, amely szerintük gyakran elszíneződött és szokatlan szagú.

Ez nem vicc. Határozottan hiszem, hogy a lányom esete a vízhez köthető

– mondta az édesapa, David Logan.

Többször is zuhanyzott, de a helyzet nem javult

Az anya szerint a helyzetet tovább rontotta, hogy a tinédzser több alkalommal is zuhanyzott, mert enyhíteni próbálta a tüneteket, de ettől csak rosszabb lett az állapota.

A helyi orvosi dokumentumok alapján a lány bőrirritációját „nagy valószínűséggel vegyi égésnek vagy súlyos dermatitisznek” tulajdonították, amely a víz expozíciójához köthető. A város korábban közölte, hogy átmenetileg módosították a vízkezelést: a klóramin helyett szabad klórt használtak egy időszakban, ami a tájékoztatás szerint megváltozott ízt és szagot is okozhatott a vízben.

A család ügyvédje később egy teszteredményt is közzétett, amely szerintük magas klórszintet mutathatott. Eközben a városban már korábban is voltak viták a vízellátással kapcsolatban. Egy helyi lakost például korábban pénzbírsággal vagy eljárással sújtottak, miután a közösségi médiában pánikkeltőnek minősített bejegyzést tett közzé a víz állapotáról.

A mostani eset után egy tervezett lakossági fórumot is lemondtak a városi vízellátásról, az ügy további vizsgálata pedig folyamatban van – írja a People.

 

 

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