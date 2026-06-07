Orbán Viktor: Veled vagyunk, Elnök úr!

Mint azt megírtuk, megtelt a Sándor-palota előtti tér, rengetegen fejezték ki támogatásukat Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett, akit több más közjogi méltósággal együtt fenyegetett meg, és szólított fel lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen felszólalók hangsúlyozták, nem fogják hagyni, hogy a demokráciát sárba tiporják.

Veled vagyunk, Elnök úr!

- üzente legújabb Facebook-posztjában Orbán Viktor is. Az esemény mostanra véget ért, itt láthatod mennyien vettek részt rajta:



