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Orbán Viktor: Veled vagyunk, Elnök úr!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 18:52 / FRISSÍTÉS: 2026. június 07. 19:13
Sulyok TamásSándor-palota
Az eseményen felszólalók is kiemelték, nem fogják hagyni, hogy a demokráciát sárba tiporják.
Bors
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Mint azt megírtuk, megtelt a Sándor-palota előtti tér, rengetegen fejezték ki támogatásukat Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett, akit több más közjogi méltósággal együtt fenyegetett meg, és szólított fel lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen felszólalók hangsúlyozták, nem fogják hagyni, hogy a demokráciát sárba tiporják.

Veled vagyunk, Elnök úr!

- üzente legújabb Facebook-posztjában Orbán Viktor is. Az esemény mostanra véget ért, itt láthatod mennyien vettek részt rajta:

 


 

 

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