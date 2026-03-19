Filmforgatás miatt jelentős forgalomkorlátozás lesz a VIII. kerületben: Mutatjuk a lezárt utcákat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint jelentős forgalomkorlátozás várható Budapest VIII. kerületében egy nagyszabású filmforgatás miatt, így aki nem figyel, könnyen a vontatókocsi telephelyén találhatja kedvenc járművét. Március 20. és március 24. között a Józsefváros szívében, különösen a Rákóczi tér és a környező kisutcák környékén kell számítani útlezárásokra és tilos jelzésekre.

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülniük az autósoknak a VIII. kerületben, több utcát napokra lezárnak

Az alábbi forgalomkorlátozásokra lehet számítani

Itt tilos lesz megállni (március 19–24. között):

A rendőrség elszállíttatja azokat az autókat, amik a megadott időszakban ezeken a helyeken maradnak:

Vásár utca: A 2-4. számok között (március 24. éjfélig), az 1. szám előtt (március 21. éjfélig).

Rákóczi tér: A 9-11. számok előtt (március 21. éjfélig) és a 3-5. számok előtt (március 21. éjfélig).

József körút: A 14-32. számok előtt (március 21. éjfélig).

Német utca: Az 1-3. számok, a 2. szám, valamint a 3-13. és 4-14. számok előtt.

Déri Miksa utca: Az 1. és 2. számok előtti parkolósávban.

Ezeket az utcákat zárják le teljesen (március 21., 06:00 – 19:00)

Szombaton napközben ezeken a szakaszokon egyáltalán nem lehet majd áthajtani:

Rákóczi tér: A 11. szám és a Vásár utca közötti szakasz.

Vásár utca: A 4. szám és a Rákóczi tér közötti szakasz.

Szakaszos lezárásokra (megállítják a forgalmat) számíts: