BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Filmforgatás miatt jelentős forgalomkorlátozás lesz a VIII. kerületben: Mutatjuk a lezárt utcákat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 20:25
Filmesek lepik el a főváros utcáit, több napon keresztül szinte lehetetlen lesz parkolni és közlekedni a népszerű csomópontok környékén.
Bors
A szerző cikkei

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint jelentős forgalomkorlátozás várható Budapest VIII. kerületében egy nagyszabású filmforgatás miatt, így aki nem figyel, könnyen a vontatókocsi telephelyén találhatja kedvenc járművét. Március 20. és március 24. között a Józsefváros szívében, különösen a Rákóczi tér és a környező kisutcák környékén kell számítani útlezárásokra és tilos jelzésekre.

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülniük az autósoknak a VIII. kerületben, több utcát napokra lezárnak Fotó: Police.hu

Az alábbi forgalomkorlátozásokra lehet számítani

Itt tilos lesz megállni (március 19–24. között):

A rendőrség elszállíttatja azokat az autókat, amik a megadott időszakban ezeken a helyeken maradnak:

  • Vásár utca: A 2-4. számok között (március 24. éjfélig), az 1. szám előtt (március 21. éjfélig).
  • Rákóczi tér: A 9-11. számok előtt (március 21. éjfélig) és a 3-5. számok előtt (március 21. éjfélig).
  • József körút: A 14-32. számok előtt (március 21. éjfélig).
  • Német utca: Az 1-3. számok, a 2. szám, valamint a 3-13. és 4-14. számok előtt.
  • Déri Miksa utca: Az 1. és 2. számok előtti parkolósávban.

Ezeket az utcákat zárják le teljesen (március 21., 06:00 – 19:00)

Szombaton napközben ezeken a szakaszokon egyáltalán nem lehet majd áthajtani:

  • Rákóczi tér: A 11. szám és a Vásár utca közötti szakasz.
  • Vásár utca: A 4. szám és a Rákóczi tér közötti szakasz.

Szakaszos lezárásokra (megállítják a forgalmat) számíts:

  • Március 20-án és 21-én (reggel 6 és este 7 között) rövidebb időkre megállítják az autókat:
  • Rákóczi tér és Vásár utca bizonyos szakaszain.
  • Déri Miksa utca: A Víg utca és a Német utca között.
  • Német utca: A József utca és a Déri Miksa utca között.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
