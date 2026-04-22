Kitört a pánik: Gépfegyveres mészárlással fenyegettek meg tucatnyi iskolát, azonnal kiürítettek mindent

A rendőrségi tájékoztatás szerint Montenegróban számos település oktatási intézménye kapott fenyegető körlevelet, ami miatt országos bombariadó lépett érvénybe. A Vijesti.me hírportál úgy tudja, hogy a kormányhoz, a rendőrséghez és a Nemzetbiztonsági Ügynökséghez is eljuttatott üzenetben összesen 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást. A levélhez egy automata fegyverről készült fényképet is csatoltak, ám a feladó nem pontosította a célpontokat.

A reggeli órákban összehangolt bombariadó miatt kellett elhagyni az intézményeket

Bombariadó a podgoricai repülőtéren

Ezzel párhuzamosan a podgoricai repülőtéren is riasztást rendeltek el. A bejelentés szerint egy Londonba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet. A fenyegetés ugyanarról a szolgáltatóról érkezett, mint az iskoláknak küldött üzenetek. Bár a levélben 9 óra 30 perces indulás szerepelt, a reptér tájékoztatása szerint a gép eredeti menetrend szerinti indulását 10 óra 30 percre tervezték – közölte az MTI.

A rendőrség valamennyi érintett helyszínen megkezdte az átvizsgálást. Az utóbbi hetekben a nyugat-balkáni térségben jelentősen megszaporodtak a hasonló fenyegetések, azonban eddig minden esetben hamis riasztásnak bizonyultak.