Pánik és rohangászó szülők – kiakadtak a hajdú-bihari bombariadóktól

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 15:20
Gyerekek ezreit evakuálták több Hajdú-Bihar vármegyei és kárpátaljai iskolából és óvodából bombafenyegetés miatt. A szülők felháborodtak, a bombariadók ugyanis nehéz helyzet elé állították őket: sokan a munkahelyükről rohantak a gyerekért.

Mint arról a Bors is beszámolt, megyeszerte bombariadó miatt ürítettek ki több általános- és középiskolát Hajdú-Bihar vármegyében. Információink szerint a bombariadó-sorozat érintett debreceni, hajdúdorogi és berettyóújfalui intézményeket is, sőt volt olyan település, ahol a közeli óvodát és bölcsődét is kiürítették. Bár később mindegyik esetről kiderült, hogy a riadó hamis volt, a rendőrség gőzerővel nyomoz az ügyben, az eset ugyanis megyeszerte káoszt és felháborodást okozott. 

A bombariadó 7 oktatási és 9 közintézményt érintett
A bombariadók több általános és középiskolát is érintettek megyeszerte, a fenyegetés után mindegy egyes intézményt alaposan átvizsgáltak   Fotó: Police.hu

Hét iskolát érintettek a bombariadók, kiakadtak a helyiek

A legtöbb intézményből először az udvarra, majd a közeli intézményekbe vitték a gyerekeket és dolgozókat a tűzvizsgálat idejére, a szülőket pedig telefonon értesítették. Közülük többen lélekszakadva rohantak az iskolába. Úgy tudjuk, volt olyan település, ahol az általános iskolát és a gimnáziumot is érintette a riadó, például Debrecenben és Hajdúdorogon:

- Hajdúdorogon a gimnáziumban és az általános iskolában is volt bombariadó. Volt olyan, akinek egyszerre két gyerekért kellett rohannia, mert az egyik gyerek az általánosba, a másik meg gimibe jár – mondta egy férfi a Borsnak. A szülők közül többen aggódtak, sokan alaposan kiakadtak. Egy édesanya például munkából és másik településről rohant a gyermekéért:

Több tízkilométerre az iskolától dolgozom, a gyerek pedig még csak alsós. Ő nem tud hazamenni egyedül és nagyon megijedt, nyilván rögtön elrohantam érte 

– mondta az édesanya. Bár az iskolákban a mai napon osztják a féléves bizonyítványt, nem tartják valószínűnek, hogy ez okozta a zűrt:

Úgyis látják a Kréta rendszerben a szülők a jegyeket, azt nem lehet megakadályozni egy iskolai kiürítéssel. Nagyon vicces lehet ezzel szórakozni valakinek vagy valakiknek, de abba nem gondoltak bele, hogy hány szülőnek borították fel a pénteki munkanapját! 

– vélekedett az egyik helyi szülő, aki szintén kisiskolás gyermekéért rohant az intézménybe. Leginkább az alsósok között tört ki a pánik, a kicsik közül többen sírva fakadtak az ijedtségtől.

Az általánost, a bölcsit, az ovit és a gimit is kiürítették, a kisebbeket eléggé felzaklatta a dolog, közülük többen zokogtak. A nagyobbak sem örültek, ahogyan a szülők sem, főleg, hogy hamarosan körüzenetben kiküldték, hogy nem találtak semmit 

– magyarázta az egyik felháborodott szülő.

Összesen 7 oktatási és 9 közintézmény kapott fenyegetést    Fotó: haon.hu/olvasói

A középiskolás diákok többségében először csak zavartan toporogtak az intézmények előtt, összeverődve várták, mi lesz a vizsgálat vége, míg sok iskolából egészen egyszerűen hazaküldték aznapra a diákokat. Úgy tudjuk, hogy Berettyóújfalun a helyi gimnáziumot érintette a bombariadó, információink szerint innen a diákokat és a dolgozókat is a közeli művelődési házba kísérték át, míg átvizsgálták az épületet. Hamarosan itt is kiderült, hogy a fenyegetés alaptalan volt, így ők már visszatérhettek az épületbe.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az ügyben:

- A jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják. Az egyenruhások ez idáig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, míg az Országos Rendőr-főkapitányság hozzátette: jelenleg 7 oktatási és 9 közintézménybe érkezett fenyegetés: 

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot és a rendőrség utasításai szerint járjon el

 - kérik

 

