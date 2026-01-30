Pánik és rohangászó szülők – kiakadtak a hajdú-bihari bombariadóktól

Mint arról a Bors is beszámolt, megyeszerte bombariadó miatt ürítettek ki több általános- és középiskolát Hajdú-Bihar vármegyében. Információink szerint a bombariadó-sorozat érintett debreceni, hajdúdorogi és berettyóújfalui intézményeket is, sőt volt olyan település, ahol a közeli óvodát és bölcsődét is kiürítették. Bár később mindegyik esetről kiderült, hogy a riadó hamis volt, a rendőrség gőzerővel nyomoz az ügyben, az eset ugyanis megyeszerte káoszt és felháborodást okozott.

A bombariadók több általános és középiskolát is érintettek megyeszerte, a fenyegetés után mindegy egyes intézményt alaposan átvizsgáltak Fotó: Police.hu

Hét iskolát érintettek a bombariadók, kiakadtak a helyiek

A legtöbb intézményből először az udvarra, majd a közeli intézményekbe vitték a gyerekeket és dolgozókat a tűzvizsgálat idejére, a szülőket pedig telefonon értesítették. Közülük többen lélekszakadva rohantak az iskolába. Úgy tudjuk, volt olyan település, ahol az általános iskolát és a gimnáziumot is érintette a riadó, például Debrecenben és Hajdúdorogon:

- Hajdúdorogon a gimnáziumban és az általános iskolában is volt bombariadó. Volt olyan, akinek egyszerre két gyerekért kellett rohannia, mert az egyik gyerek az általánosba, a másik meg gimibe jár – mondta egy férfi a Borsnak. A szülők közül többen aggódtak, sokan alaposan kiakadtak. Egy édesanya például munkából és másik településről rohant a gyermekéért:

Több tízkilométerre az iskolától dolgozom, a gyerek pedig még csak alsós. Ő nem tud hazamenni egyedül és nagyon megijedt, nyilván rögtön elrohantam érte

– mondta az édesanya. Bár az iskolákban a mai napon osztják a féléves bizonyítványt, nem tartják valószínűnek, hogy ez okozta a zűrt:

Úgyis látják a Kréta rendszerben a szülők a jegyeket, azt nem lehet megakadályozni egy iskolai kiürítéssel. Nagyon vicces lehet ezzel szórakozni valakinek vagy valakiknek, de abba nem gondoltak bele, hogy hány szülőnek borították fel a pénteki munkanapját!

– vélekedett az egyik helyi szülő, aki szintén kisiskolás gyermekéért rohant az intézménybe. Leginkább az alsósok között tört ki a pánik, a kicsik közül többen sírva fakadtak az ijedtségtől.

Az általánost, a bölcsit, az ovit és a gimit is kiürítették, a kisebbeket eléggé felzaklatta a dolog, közülük többen zokogtak. A nagyobbak sem örültek, ahogyan a szülők sem, főleg, hogy hamarosan körüzenetben kiküldték, hogy nem találtak semmit

– magyarázta az egyik felháborodott szülő.