Halálos áldozatot követelt a Hunyadban történt baleset

Rohantak a mentők a Hunyadi megyében történt baleset helyszínére péntek délután, ahol két autó ütközött egymással Őraljaboldogfalván.
Súlyos balesetben öten sérültek meg, köztük két tinédzser, mindössze 15 és 17 évesek, valamint két huszonéves fiatal és egy idős férfi. A 74 éves áldozatot eszméletlenül, a roncsba szorulva találták meg, akit a mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de minden erőfeszítés hiábavaló volt, nem tudták megmenteni.
A helyszínre érkező egységek azonnal ellátták a többi sérültet, akiket ezt követően kórházba szállítottak.
A drámai jelenetek sokkolták a szemtanúkat, a tragédia részletei pedig még mindig megrázzák a közvéleményt - Maszol.
