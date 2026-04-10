Halálos áldozatot követelt a Hunyadban történt baleset

Rohantak a mentők a Hunyadi megyében történt baleset helyszínére péntek délután, ahol két autó ütközött egymással Őraljaboldogfalván.

A baleset körülményeit még vizsgálják

Súlyos balesetben öten sérültek meg, köztük két tinédzser, mindössze 15 és 17 évesek, valamint két huszonéves fiatal és egy idős férfi. A 74 éves áldozatot eszméletlenül, a roncsba szorulva találták meg, akit a mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de minden erőfeszítés hiábavaló volt, nem tudták megmenteni.

A helyszínre érkező egységek azonnal ellátták a többi sérültet, akiket ezt követően kórházba szállítottak.

A drámai jelenetek sokkolták a szemtanúkat, a tragédia részletei pedig még mindig megrázzák a közvéleményt - Maszol.