BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Összeomlott a parkolóház az építkezésen: még kutatnak a túlélők után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 21:35
Többen is súlyosan megsérültek. A parkolóház mindenkit elnyelt.

Súlyos baleset történt egy philadelphiai építkezésen, ahol részlegesen összeomlott egy parkolóház. A tragédia legalább egy ember életét követelte, miközben két személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Többen is megsérültek amikor összeomlott a parkolóház
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Összedőlt egy parkolóház Philadelphiában

Az eset szerdán délután történt Dél-Philadelphia egyik építési területén. A hatóságok azonnal megkezdték a mentési munkálatokat, amelyek jelenleg is zajlanak. A helyszínen dolgozó egységek folyamatosan kutatnak a romok alatt rekedt túlélők után. 

A város vezetése szerint az összeomlás során a parkolóház lépcsőházrendszere súlyosan megrongálódott. A mentési munkálatok megkezdése előtt a szakembereknek stabilizálniuk kellett az épület szerkezetét annak érdekében, hogy biztonságosan folytathassák a keresést. A hatóságok közlése szerint két embert már sikerült kimenteni a romok alól, őket kórházba szállították –írja az Origo.

A parkolóház a Philadelphia Gyermekkórház számára épült, és az illetékesek szerint minden szükséges engedély és ellenőrzés rendben volt. Az előzetes információk alapján az összeomlást egy alvállalkozó által telepített tetőszerkezet meghibásodása okozhatta. A kórház közleményben hangsúlyozta, hogy a munkások biztonsága kiemelten fontos, és szoros együttműködésben dolgoznak a városi hatóságokkal. Pennsylvania állam kormányzója, Josh Shapiro is reagált az esetre, kiemelve, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a mentést irányító szervekkel.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
