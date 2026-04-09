Összeomlott a parkolóház az építkezésen: még kutatnak a túlélők után

Súlyos baleset történt egy philadelphiai építkezésen, ahol részlegesen összeomlott egy parkolóház. A tragédia legalább egy ember életét követelte, miközben két személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Többen is megsérültek amikor összeomlott a parkolóház

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Összedőlt egy parkolóház Philadelphiában

Az eset szerdán délután történt Dél-Philadelphia egyik építési területén. A hatóságok azonnal megkezdték a mentési munkálatokat, amelyek jelenleg is zajlanak. A helyszínen dolgozó egységek folyamatosan kutatnak a romok alatt rekedt túlélők után.

A város vezetése szerint az összeomlás során a parkolóház lépcsőházrendszere súlyosan megrongálódott. A mentési munkálatok megkezdése előtt a szakembereknek stabilizálniuk kellett az épület szerkezetét annak érdekében, hogy biztonságosan folytathassák a keresést. A hatóságok közlése szerint két embert már sikerült kimenteni a romok alól, őket kórházba szállították –írja az Origo.

A parkolóház a Philadelphia Gyermekkórház számára épült, és az illetékesek szerint minden szükséges engedély és ellenőrzés rendben volt. Az előzetes információk alapján az összeomlást egy alvállalkozó által telepített tetőszerkezet meghibásodása okozhatta. A kórház közleményben hangsúlyozta, hogy a munkások biztonsága kiemelten fontos, és szoros együttműködésben dolgoznak a városi hatóságokkal. Pennsylvania állam kormányzója, Josh Shapiro is reagált az esetre, kiemelve, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a mentést irányító szervekkel.