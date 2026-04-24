Durva baleset az M0-son - letarolta egymást a két autó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:40
Egy előzés miatt történt az incidens. Az autóbalesetben két jármű volt érintett.

Autóbalesetet rögzített egy az M0-son közlekedő sofőr, akinek a fedélzeti kamerája előtt ütközött egymásnak két autó. A baleset egy előzésből született, a két kocsi teljesen letolta egymást az autópályán.

Az autóbaleset elkerülhetetlen volt a rizikós előzések miatt / Fotó: YouTube/BpiAutósok

Autóbalesetet rögzített a fedélzeti kamera

A Budapesti Autósok Közössége osztotta meg a felvételt, amelyen jól látszik, ahogy egy kocsi maga előtt tol egy másik gépjárművet.  A balesetet rögzítő sofőr a Deák Ferenc hídnál halat a körgyűrűn az M5-ös autópálya irányába, amikor egy fehér Škoda besorolt elé. A Škoda sofőrje egy kamionost előzött, majd nem sokkal az előzés után visszatért eredeti helyére.

Nem történt személyi sérülés

Azt azonban későn vette észre, hogy nagy tempóval közelít felé egy Mercedes a külső sávban, elé vágott, és innentől kezdve az ütközést már nem lehetett elkerülni. A Mercedes beforgatta a fehér Škodát. 

A balesetet rögzítő sofőr megállt, hogy ellenőrizze a másik két sofőr állapotát. Szerencsére nem történt személyi sérülés - áll a Tények cikkében

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

