Rohant a mentő: Betonhídnak csapódott egy autó Lengyeltótiban

Többször megpördült és betonhídnak csapódott egy autó Lengyeltótiban, a Fonyódi utcában - írta a katasztrófavédelem. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Az autó sofőrjéhez mentő is érkezett. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Mentő érkezett az autó sofőrjéhez

A járműben csak a sofőr utazott, akihez mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi DELTA Kutató-mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai érkeztek ki, akik áramtalanították az autót. Később a balatonboglári önkormányzati tűzoltók is megérkeztek, majd az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.