Kútba esett egy idős férfi Zalában, 10 métert zuhant

Egy idős ember egy használaton kívüli kútba esett Zala vármegyében, Letényen, a Pozsonyi utcában.
A szomszédok figyeltek fel a bajba jutott idős ember segélykiáltásaira, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint.
Az emberek értesítették a város hivatásos tűzoltóit, majd a kivonuló egység tagjai mentőkötél és mászóöv segítségével felszínre hozták az idős embert, akit átadtak a mentőknek - számol be róla a zaol.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.