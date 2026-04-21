Kútba esett egy idős férfi Zalában, 10 métert zuhant

Egy idős ember egy használaton kívüli kútba esett Zala vármegyében, Letényen, a Pozsonyi utcában.

Idős ember esett bele egy kútba, tíz métert zuhant

A szomszédok figyeltek fel a bajba jutott idős ember segélykiáltásaira, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint.

Az emberek értesítették a város hivatásos tűzoltóit, majd a kivonuló egység tagjai mentőkötél és mászóöv segítségével felszínre hozták az idős embert, akit átadtak a mentőknek - számol be róla a zaol.hu.