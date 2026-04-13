A fának csapódott az autó, két fiatal az életét vesztette - részletek

Megrázó közlekedési baleset történt az angliai Northumberland és Durham határvidékén, ahol egy személyautó lesodródott az útról és nagy sebességgel egy fának ütközött.
A Northumbria Police közlése szerint a tragédia az esti órákban, körülbelül 18:00 körül történt. A Volkswagen Polo eddig tisztázatlan körülmények között tért le az úttestről, majd a végzetes ütközés következtében teljesen összeroncsolódott.
A járműben utazó két fiatal, egy húszas éveiben járó férfi és egy tizenéves lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.
Az autóban egy harmadik utas is tartózkodott, egy szintén húszas éveiben járó férfi, akit a mentők kórházba szállítottak. Jelenlegi információk szerint stabil állapotban van, és kezelést kap.
A hatóságok már értesítették az áldozatok családtagjait, és megkezdték a baleset minden részletre kiterjedő kivizsgálását. A szakemberek azt próbálják kideríteni, mi vezetett a végzetes kimenetelű karambolhoz.
Craig Bartle őrmester a történtek kapcsán részvétét fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a rendőrség minden támogatást megad az érintett családoknak ebben a rendkívül nehéz időszakban.
Őszinte részvétünket fejezzük ki annak a férfinak és fiatal lánynak a családja és szerettei felé, akik tragikus módon életüket vesztették ebben a közúti balesetben. A hozzátartozókat minden lehetséges módon támogatjuk ebben a rendkívül nehéz időszakban, miközben megkezdjük a vizsgálatot, hogy választ adhassunk a történtekre. Jelenleg minden információ kiemelten fontos számunkra, különösen azoké, akik rendelkeznek felvételekkel az esetről vagy az azt megelőző pillanatokról. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot mindazokkal is, akik a baleset idején a környéken közlekedtek, és esetleg látták, mi történt
- idézi Craig Bartle szavait a The Sun cikkében.
