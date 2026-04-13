Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A fának csapódott az autó, két fiatal az életét vesztette - részletek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 20:55
fának csapódottrendőrség
A harmadik utas csodával határos módon túlélte a borzalmas balesetet.

Megrázó közlekedési baleset történt az angliai Northumberland és Durham határvidékén, ahol egy személyautó lesodródott az útról és nagy sebességgel egy fának ütközött.

Az autóban hárman utaztak, de csak egyikük élte túl
A borzalmas autóbalesetnek ey túlélője van  Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az autóban hárman utaztak, de csak egyikük élte túl

A Northumbria Police közlése szerint a tragédia az esti órákban, körülbelül 18:00 körül történt. A Volkswagen Polo eddig tisztázatlan körülmények között tért le az úttestről, majd a végzetes ütközés következtében teljesen összeroncsolódott.

A járműben utazó két fiatal, egy húszas éveiben járó férfi és egy tizenéves lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.

Az autóban egy harmadik utas is tartózkodott, egy szintén húszas éveiben járó férfi, akit a mentők kórházba szállítottak. Jelenlegi információk szerint stabil állapotban van, és kezelést kap.

A hatóságok már értesítették az áldozatok családtagjait, és megkezdték a baleset minden részletre kiterjedő kivizsgálását. A szakemberek azt próbálják kideríteni, mi vezetett a végzetes kimenetelű karambolhoz.

Craig Bartle őrmester a történtek kapcsán részvétét fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a rendőrség minden támogatást megad az érintett családoknak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Őszinte részvétünket fejezzük ki annak a férfinak és fiatal lánynak a családja és szerettei felé, akik tragikus módon életüket vesztették ebben a közúti balesetben. A hozzátartozókat minden lehetséges módon támogatjuk ebben a rendkívül nehéz időszakban, miközben megkezdjük a vizsgálatot, hogy választ adhassunk a történtekre. Jelenleg minden információ kiemelten fontos számunkra, különösen azoké, akik rendelkeznek felvételekkel az esetről vagy az azt megelőző pillanatokról. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot mindazokkal is, akik a baleset idején a környéken közlekedtek, és esetleg látták, mi történt

- idézi Craig Bartle szavait a The Sun cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
