50 éve történt Latinovits Zoltán rejtélyes halála! – Galéria!

Latinovits Zoltán 1930 szeptemberében született, ám korántsem volt egyszerű életének eleje sem. Édesapja már korán elhagyta a családot, így édesanyjának kellett egyedül nevelnie őt. Ezen az ágon ám olyan emberek lettek féltestvérei, mint Bujtor István, aki a híres Ötvös Csöpi karakterről híresült el, illetve Frenreisz Károly, aki pedig nagyszerű zenész karriert futott be. Ám Latinovits Zoltán közülük is kiemelkedik.

Latinovits Zoltán édesapja korán elhagyta a családot (Fotó: Fortepan/Hunyady József)

Latinovits Zoltán álomkarrierje először nem a színészi szakma volt

A színészlegenda fiatal korában a Budapesti Műszaki Egyetemre járt, ahol építészmérnöki diplomát szerzett. Ezután asztalosként, illetve hídépítő munkásként is dolgozott, emellett pedig a sportolást sem zárta ki az életéből. Komoly szinten űzte a kosárlabdát, illetve hobbijaként a vitorlázást választotta.

Ezután érkezett életébe Bajor Gizi, Kossuth-díjas magyar színművész, aki már korán felfigyelt a szárnyait bontogató Latinovits Zoltánra. Elmondta neki, hogy színésznek kell lennie, mivel már akkor meglátta benne a tehetséget, ami kevés emberben volt meg. Az idő pedig bebizonyította, hogy jól döntött, mivel nem véletlenül hívják színészkirálynak Latinovitsot.

Latinovits Zoltán filmjei és színházi előadásai óriási érdeklődésnek örvendtek (Fotó: Fortepan/Révész György/B. Müller Magda)

Hogyan lett színészkirály Latinovits Zoltán?

Temperamentuma miatt sok konfliktusba került kollégákkal, rendezőkkel és kulturális vezetőkkel is. Nem bírta a középszerűséget és minden darabból a maximumot szerette volna kihozni. A kollégák elmondása szerint pont emiatt emelkedett ki az akkori színészek közül, mivel amikor fellépett a színpadra, nem lehetett nem rá figyelni. Úgy vélte, hogy a színésznek a költő szerepét kell képviselnie a nézők előtt állva.

Ám nem csak színészi tehetsége és jelenléte miatt maradt fent a neve ennyi idő elteltével is, hanem versmondása miatt is. Sokan úgy vélik, hogy a mai napig nem láttunk még egy olyan tehetséges magyar versmondót, mint Latinovits Zoltán. Karakteres hangja és nagyszerű előadásmódja miatt a mai napig többen hallgatják a felvételeket, amin József Attila, Weöres Sándor vagy éppen Ady Endre verseit szavalja a kamera előtt.