A döntő után vesztette életét a tini – belehalt az ünneplésbe a fiatal szurkoló

Életét vesztette az a 17 éves San Antonio Spurs-szurkoló, aki a csapat nyugati főcsoportdöntős győzelmét követő ünneplés során szenvedett súlyos sérüléseket. Jose Luis Rodriguez III-at agyhalottnak nyilvánították az orvosok, később pedig lekapcsolták az őt életben tartó gépekről.

Nem tudták megmenteni a szurkolót

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Belehalt az ünneplésbe a szurkoló

Az amerikai fiatal a múlt héten vett részt a San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder elleni, hatodik mérkőzésen aratott győzelmét követő ünneplésen. A helyi sajtó beszámolói szerint egy autó utasoldali ablakában ült, amikor a jármű egy padkának ütközött. A fiú kiesett az autóból és a fejére esett. A balesetet követően először egy sürgősségi osztályra szállították, majd sérüléseinek súlyossága miatt egy traumatológiai központba vitték. Az orvosok később agyhalottnak nyilvánították.

A családot tájékoztatták arról, hogy a fiú állapota reménytelen, ezért hozzátartozói kedden úgy döntöttek, hogy lekapcsolják az életfenntartó berendezésekről. A helyi média szerint Jose Luis Rodriguez III a Frank Tejeda Academy tanulója volt, és a következő évben végzett volna az iskolában. A tragédia a San Antonio-i szurkolók körében ismert úgynevezett „honking” ünneplés során történt. Ennek részeként a rajongók autókkal vonulnak végig a városon, miközben dudálnak és ünnepelnek. A San Antonio-i rendőrség közleményben fejezte ki részvétét a családnak és a barátoknak.

A hatóságok a történteket tragikusnak és megelőzhetőnek nevezték, egyúttal arra kérték az ünneplőket, hogy a jövőben tartsák be a közlekedési szabályokat, maradjanak a járművek belsejében és kövessék a rendőrök utasításait – írja a Daily Mail.