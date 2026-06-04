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„Visszanyerni egy kicsit a függetlenségemből, felért egy lottóötössel” – Megrázó részletek a nyakát tört tini harcáról, aki újra tanul beszélni és enni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lebénult
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 16:30
horrorbalesettinédzser
Csak egy teljesen átlagos délutánnak indult, de a fiatal fiú élete örökre megváltozott. Travis Gilmore ma már ezreknek ad reményt a történetével, pedig volt idő, amikor beszélni sem tudott a torkába vezetett csövek miatt.
Bors
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A középiskolás Travis Gilmore épp az edzés után lazított a barátaival. Semmi jel nem utalt arra, hogy a nap végén már egy kórházi ágyon fekszik majd, az életéért küzdve. A fiatalok ugratni kezdték egymást, a kamaszos viháncolásból azonban pillanatok alatt horror lett. Travis felemelte az egyik barátját, de elveszítette az egyensúlyát, és szerencsétlenül estek el. A fiú nyaka azonnal eltört, a teste pedig teljesen lebénult.

Travis Gilmore élete egyetlen másodperc alatt omlott össze: a vidám, sportos tinit egy szerencsétlen esés után a kórházban érte a sokkoló hír, hogy teljesen lebénult
Travis Gilmore élete egyetlen másodperc alatt omlott össze: a vidám, sportos tinit egy szerencsétlen esés után a kórházban érte a sokkoló hír, hogy teljesen lebénult / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azonnal tudtam, hogy nagy a baj. Aztán minden hihetetlenül gyorsan történt

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatra Travis.

Nyolc órán át műtötték a lebénult fiút

A barátok azonnal hívták a mentőket. A kórházban egy brutális, nyolcórás műtéttel rögzítették a csigolyáit, de a történet ezzel még nem ért véget: napokkal később összeomlott a tüdeje. Gégemetszést kellett végrehajtani rajta, ami miatt hetekig sem enni, sem inni, sem beszélni nem tudott. Amikor végre stabilizálták az állapotát, megkezdődött a kőkemény rehabilitáció.

Minden apró mozdulatért megküzdött

A bizonytalanság és a félelem bénító volt, Travis mégsem adta fel. Idővel a legkisebb eredmény is hatalmas mérföldkőnek számított a felépülésében.

Ami a leginkább megmaradt bennem, azok az apró győzelmek és a családom rendíthetetlen támogatása. Az, hogy képes voltam megmozdítani egy izmomat, egyedül enni, vagy visszanyerni egy kicsit a függetlenségemből, felért egy lottóötössel

– mesélte a fiatal fiú, aki ma már a TikTokon inspirál százezreket a kitartásával.

@travisgilmoree 3/11/2020 #fyp #foryou #sci #recovery #quadriplegic #spinalcordinjury #injury ♬ Work - Charlotte Day Wilson

Bár a jövője még mindig teljesen másképp fest, mint ahogy azt a baleset előtt elképzelte, a családja szeretete tartja benne a lelket. Mint mondja, a szülei és a nővére nélkül ma nem tartana itt.

Ezalatt az idő alatt jöttem rá igazán, milyen csodálatosak a szüleim és a nővérem. Minden egyes nap ott álltak mellettem, és arra ösztönöztek, hogy a lehető legjobb verziómmá váljak

– idézi a fiú szavait a People magazin.

 

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