Egy ember meghalt, 5 pedig kórházba került egy elszakadt nagyfeszültségű kábel miatt

Egy ember meghalt, ötöt pedig kórházba szállítottak csütörtökön Haitin egy elszakadt nagyfeszültségű kábel miatt.
A szigetország fővárosában, Port-au-Prince egyik külvárosában, Petion-Ville-ben egy nagyfeszültségű kábel elszakadt egy nyilvános piacon, áramütést okozva az alatta lévőknek. Eno Rene Louis helyi igazságügyi tisztviselő elárulta, hogy a kórházba szállított 5 személy állapota továbbra sem tisztázott - közölte a Reuters.
