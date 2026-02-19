Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egy ember meghalt, 5 pedig kórházba került egy elszakadt nagyfeszültségű kábel miatt

2026. február 19.
A sérültek állapota egyelőre nem tisztázott.

Egy ember meghalt, ötöt pedig kórházba szállítottak csütörtökön Haitin egy elszakadt nagyfeszültségű kábel miatt.

Fotó: Unsplash

Egyelőre nem tudni a kórházban lévők állapotáról semmit

A szigetország fővárosában, Port-au-Prince egyik külvárosában, Petion-Ville-ben egy nagyfeszültségű kábel elszakadt egy nyilvános piacon, áramütést okozva az alatta lévőknek. Eno Rene Louis helyi igazságügyi tisztviselő elárulta, hogy a kórházba szállított 5 személy állapota továbbra sem tisztázott - közölte a Reuters.

 

