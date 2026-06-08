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Szörnyű baleset a mentőhelikopter-állomásnál: Rohantak a mentőegységek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 14:50
szörnyű balesetmentőhelikopter
A Légimentő utcában, a helikopterállomás mögött történt a baleset.

Egymásba hajtott két személykocsi Budaörsön, a Légimentő utcában. A mentőhelikopter-állomás mögött történt balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak - írja a katasztrófavédelem

Megrázó baleset a mentőhelikopter-állomásnál
Megrázó baleset a mentőhelikopter-állomásnál. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

A két jármű sofőrjéhez a közeli állomásról érkezett egészségügyi személyzet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

 

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