Szörnyű baleset a mentőhelikopter-állomásnál: Rohantak a mentőegységek

Egymásba hajtott két személykocsi Budaörsön, a Légimentő utcában. A mentőhelikopter-állomás mögött történt balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak - írja a katasztrófavédelem.

Megrázó baleset a mentőhelikopter-állomásnál. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

A két jármű sofőrjéhez a közeli állomásról érkezett egészségügyi személyzet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.