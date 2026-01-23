"Most nagyon fáj a szívünk" - Halálos áramütés Kistolmácson: megszólal a gyászoló család

Szörnyű tragédia híre járta be csütörtök (jan. 22.) délután Kistolmács környékét. Munkavégzés közben áramütés érte az 55 éves T. Róbertet, és bár megpróbált a kollégája segíteni rajta, a kétgyermekes családapa életét vesztette.

Áramütés érte a fakitermelés dolgozóját.

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

A Bors a tragédia helyszínén találkozott az elhunyt férfi munkáltatójával.

Egy nagyon tapasztalt és megbízható kollégáról van szó. Éppen ezekben a percekben vannak kint a munkavédelmi hatóság emberei, és azzal a dolgozóval beszélnek, aki tegnap megpróbált rajta segíteni. Őt nagyon megviselték a történtek, hiszen tulajdonképpen a szeme láttára halt meg a munkatársa

– mondta Horváth Dávid, majd rátért a baleset részleteire.

- A dolgozónk a géppel éppen farakodást végzett. Valamiért működésbe hozta a darut, ami hozzáért a 20 ezer voltos felsővezetékhez. Áramütés érte, és valószínűleg azonnal meghalt – magyarázta az üzletember.

A balesetet a közelben tartózkodó Szilárd is észlelte. Azonnal Róbert segítségére sietett, de már semmit sem tehetett. Mivel feltételezték, hogy az áram őt is megrázhatta, megfigyelésre kórházba szállították, ám azóta már ki is engedték.

Róbert családjának minden segítséget megadunk

– fejezte be Horváth Dávid.

Az áramütés után segíteni próbáltak Róberten

Az erdős részen található gazdasági területen, több brigád is dolgozik párhuzamosan. Egy munkás lapunknak kifejtette: borzalmas volt látni Róbert társainak kétségbeesését.

- Természetesen mindenki felfüggesztette a munkát. Sosem felejtjük el, milyen gyorsan kiérkezett a mentő, és hogy milyen lelkiismeretesen próbálták Robit újraéleszteni.

Az elhunyt családját a kollégák telefonon értesítették. A férfi élettársa, Bea összetört a tragédia után.

Róbert két felnőtt gyermek édesapja volt. Amikor a zalakomári házukhoz értünk, egy rövid időre kijöttek.

Igen, a mi édesapánkról van szó. Biztos vagyok benne, hogy mások elképzelni sem tudják, hogy mit jelentett ő nekünk. Most nagyon fáj a szívünk

– mondta a fiatal férfi.