„Most tényleg minden perc számít” – Ritka epilepsziát állapítottak meg Hannánál, újabb harcot vív a család

Szívszorító, ugyanakkor emberfeletti kitartásról tanúskodó sorokat osztott meg a tízéves Czékmány Hanna édesanyja. A Heves vármegyei Nagyúton élő kislány születése óta súlyos egészségügyi problémákkal küzd, most pedig, a Nazarov műtétre készülve újabb megterhelő időszakon megy keresztül családjával. Így küzd Hanna az epilepszia ellen!
Hanna történetét már sokan ismerik: a kislány sztrókkal jött világra, állapota miatt mozgásfejlődése súlyosan sérült, mindennapjai terápiák, fejlesztések, vizsgálatok köré szerveződnek. Az elmúlt években elképesztő eredményeket ért el – minden apró mozdulatért, minden centiméterért keményen megdolgozott. Most azonban ismét szörnyű hírekkel kellett szembenéznie a családnak. Az édesanya megható sorokban számolt be a legutóbbi kórházi napokról.
Egész héten a Bethesdában voltunk Hannával… Nemrég EEG-vizsgálata volt, majd vérvétel várt ránk
– osztotta meg Hanna anyukája, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna. Az anyukának minden új vizsgálat egyszerre jelent reményt és félelmet. A család most egy új gyógyszer lehetőségében is bízik.
Néha olyan nehéz ez az út. Várni, bízni, újra és újra próbálkozni… De amikor ránézek, látom benne az erőt. A kitartást, a kis harcosomat
– tette hozzá.
A vérvétel után Hanna teljesen kimerült. Édesanyja szerint a kislány csendben viseli a rá váró megpróbáltatásokat.
Annyi vizsgálat, annyi várakozás… és ő csak tűr, mint mindig. Ilyenkor látom igazán, mennyire erős. Sok sírás, sok fájdalom után csak elalszik… Mintha azt mondaná: Anya, most egy kicsit pihenek, aztán megyünk tovább.
– fogalmaz Zsuzsanna.
A legmegrázóbb hírt ezt követően kapták meg az orvosoktól. Az EEG-vizsgálat eredménye alapján Hanna epilepsziája egy ritkább és súlyosabb formába tartozik.
Szerencsére hazaengedtek minket a kórházból, de sajnos nem kaptunk jó híreket. Az EEG vizsgálat során egyértelművé vált, hogy Hanna epilepsziája egészen súlyos. Most már nemcsak a haladás a cél… hanem az is, hogy megőrizzük azt, amit Hanna már elért.
– meséli Zsuzsa a küzdelmeit a hosszas kórházi látogatás után.
Az úgynevezett ESES azt jelenti, hogy alvás közben az agy folyamatos túlterhelt állapotban van, ami a fejlődésre, beszédre, tanulásra és gondolkodásra is komoly hatással lehet. A család számára most még fontosabbá vált a régóta tervezett Nazarov műtét, amely javíthatná Hanna mozgását és életminőségét. Az anyagi terhek azonban óriásiak.
Az édesanya szerint:
A kétségbeesett, de reményteli édesanya segítségkéréssel fordult az emberekhez.
Most egy olyan ponton vagyunk, ahol minden számít. 4589 ember. Fejenként 1000 forint. Mi nem adjuk fel. Soha. Nagyon reméljük, hogy sok jó ember mellénk áll ebben a harcban.
– zárja gondolatait Hanna édesanyja, aki keményen küzd súlyosan sérült kislánya oldalán.
Hanna története újra és újra megmutatja, milyen ereje van a hitnek, a szeretetnek és a kitartásnak. Miközben a kislány nap mint nap harcol, mellette ott áll az édesanyja, aki minden nehézség ellenére csak egyetlen dolgot szeretne: esélyt adni gyermekének a könnyebb életre.
Amennyiben szeretnéd támogatni a kislányt itt megteheted!
