„Most tényleg minden perc számít” – Ritka epilepsziát állapítottak meg Hannánál, újabb harcot vív a család

Szívszorító, ugyanakkor emberfeletti kitartásról tanúskodó sorokat osztott meg a tízéves Czékmány Hanna édesanyja. A Heves vármegyei Nagyúton élő kislány születése óta súlyos egészségügyi problémákkal küzd, most pedig, a Nazarov műtétre készülve újabb megterhelő időszakon megy keresztül családjával. Így küzd Hanna az epilepszia ellen!

Elképesztő akarattal küzd Hanna, most az epilepszia nehezíti meg az életét (Fotó: Olvasói)

Súlyos epilepszia, de leküzdhetetlen mosoly – így van most Hanna!

Hanna történetét már sokan ismerik: a kislány sztrókkal jött világra, állapota miatt mozgásfejlődése súlyosan sérült, mindennapjai terápiák, fejlesztések, vizsgálatok köré szerveződnek. Az elmúlt években elképesztő eredményeket ért el – minden apró mozdulatért, minden centiméterért keményen megdolgozott. Most azonban ismét szörnyű hírekkel kellett szembenéznie a családnak. Az édesanya megható sorokban számolt be a legutóbbi kórházi napokról.

Egész héten a Bethesdában voltunk Hannával… Nemrég EEG-vizsgálata volt, majd vérvétel várt ránk

– osztotta meg Hanna anyukája, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna. Az anyukának minden új vizsgálat egyszerre jelent reményt és félelmet. A család most egy új gyógyszer lehetőségében is bízik.

Néha olyan nehéz ez az út. Várni, bízni, újra és újra próbálkozni… De amikor ránézek, látom benne az erőt. A kitartást, a kis harcosomat

– tette hozzá.

A vérvétel után Hanna teljesen kimerült. Édesanyja szerint a kislány csendben viseli a rá váró megpróbáltatásokat.

Annyi vizsgálat, annyi várakozás… és ő csak tűr, mint mindig. Ilyenkor látom igazán, mennyire erős. Sok sírás, sok fájdalom után csak elalszik… Mintha azt mondaná: Anya, most egy kicsit pihenek, aztán megyünk tovább.

– fogalmaz Zsuzsanna.

Súlyosabb epilepsziatípust állapítottak meg Hannánál

A legmegrázóbb hírt ezt követően kapták meg az orvosoktól. Az EEG-vizsgálat eredménye alapján Hanna epilepsziája egy ritkább és súlyosabb formába tartozik.

Szerencsére hazaengedtek minket a kórházból, de sajnos nem kaptunk jó híreket. Az EEG vizsgálat során egyértelművé vált, hogy Hanna epilepsziája egészen súlyos. Most már nemcsak a haladás a cél… hanem az is, hogy megőrizzük azt, amit Hanna már elért.

– meséli Zsuzsa a küzdelmeit a hosszas kórházi látogatás után.