Azt mondták, a túl sok tea miatt remeg, a valóság azonban sokkal súlyosabb volt

Éveken át azt hitte, senki sem tudja megmagyarázni a tüneteit. Az orvosok kezdetben még azt is feltételezték, hogy a napi több csésze tea okozza a remegését. Később azonban kiderült, hogy egy súlyos neurológiai betegséggel kell együtt élnie.

Azt gondolták az orvosok, hogy a tea a hibás.

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Nem a tea miatt remegett a férfi

A ma 54 éves John Granahan mindössze 13 éves volt, amikor először tapasztalt kontrollálhatatlan remegést egy angolórán. Akkoriban akár napi tíz csésze teát is megivott, ezért az orvosok eleinte a túlzott koffeinfogyasztást okolták a panaszaiért. A Leedsben élő informatikus állapota azonban nem javult. Tünetei fokozatosan erősödtek, ráadásul egyre feltűnőbben görnyedten járt és lábujjhegyen közlekedett. Amikor 18 évesen felkereste háziorvosát, béta-blokkolókat kapott, de azok sem segítettek.

Végül édesapja munkahelyi egészségbiztosításának segítségével magánvizsgálatra került sor. A vizsgálatok után, 20 éves korában Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. Az orvosok akkor azt mondták neki, hogy várhatóan 25 éves korára kerekesszékbe kerül. A jóslat azonban nem vált valóra. Negyven évvel a diagnózis után John továbbra is dolgozik, vezet, saját otthona van és felnevelte lányát, a 16 éves Oliviát. Bár időnként járókeretet használ, soha nem kényszerült tartósan kerekesszékbe.

A Parkinson-kór egy progresszív idegrendszeri betegség, amely remegést, izommerevséget és lelassult mozgást okozhat. Bár jelenleg nem gyógyítható, a tünetek gyógyszerekkel és egyéb kezelésekkel enyhíthetők. John az évek során többféle gyógyszert szedett, 2024-ben pedig mélyagyi stimulációs műtéten is átesett. A beavatkozás csökkentette a remegését, ugyanakkor az egyensúlyérzékét kedvezőtlenül befolyásolta, ezért gyakrabban esik el. Ennek ellenére nem adta fel. Parkinson-betegek számára szervezett bokszedzésekre jár és rendszeresen megosztja tapasztalatait más érintettekkel. Ahogy a Mirror cikkében olvasható, John életének mottója egyszerű: soha nem szabad feladni.