Riasztást adtak ki, nagy vihar érkezik - Mutatjuk hol kell vigyázni!

Kedd délután, késő délután elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, illetve az északi, határhoz közelebb eső területeken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (ált. 60-70 km/h, egy-egy erősebb cellában ~80 km/h) széllökés, lokális intenzív csapadék (~10-20 mm), illetve kisebb szemű (<2 cm) jég kísérhet. Éjszakára a zivatarok a középső és déli tájakat is érinthetik, fokozatosan csökkenő számossággal.