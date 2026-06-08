Riasztást adtak ki, nagy vihar érkezik - Mutatjuk hol kell vigyázni!

Győr-Moson-Sopron vármegyére adott ki elsőfokú riasztást a HungaroMet, vihar érkezik villámlással, szélerősödéssel, esetenként pedig jégesővel is.
Kedd délután, késő délután elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, illetve az északi, határhoz közelebb eső területeken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (ált. 60-70 km/h, egy-egy erősebb cellában ~80 km/h) széllökés, lokális intenzív csapadék (~10-20 mm), illetve kisebb szemű (<2 cm) jég kísérhet. Éjszakára a zivatarok a középső és déli tájakat is érinthetik, fokozatosan csökkenő számossággal.
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