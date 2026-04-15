Agyvérzést kapott Ratko Mladic

Enyhébb agyvérzést kapott az életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok Hágában - közölte a fia, Darko Mladic.
A Danas című belgrádi napilap beszámolója szerint Ratko Mladicot a múlt pénteken kórházba szállították, de még ugyanazon a napon visszavitték a börtönbe.
Nagy valószínűséggel enyhébb agyvérzése volt
– fogalmazott Darko Mladic, hozzátéve, hogy apját pénteken vizsgálatokra vitték, de az eredményekről egyelőre semmilyen írásos tájékoztatást nem kaptak. Elmondása szerint az orvosok szóban tájékoztatták a családot, és megígérték, hogy elküldik a vizsgálati leleteket, ezek azonban eddig nem érkeztek meg. Hozzátette: Ratko Mladic állapota annyira leromlott, hogy már tolószékbe sem tudják ültetni, kommunikációja nehézkes, helyzete pedig rendkívül aggasztó.
A volt katonai vezető korábban már több agyvérzésen átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzd. Többször kezelték kórházban, és több orvosi, illetve terápiás beavatkozáson - köztük szív- és lábműtéten - is átesett. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolják, írja a Tények.
Graciela Gatti Santana, az ügyben eljáró hágai bíróság elnöke akkor azt közölte: az orvosi szakvélemények alapján nem kétséges, hogy Ratko Mladic az élete végéhez közeledik, de nincs olyan akut gyógyíthatatlan betegsége, amely indokolhatná az elengedését.
A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 2017 novemberében hirdetett ítéletet Mladic ellen a délszláv háború idején a bosnyákok ellen elkövetett etnikai tisztogatás ügyében. Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995 júliusában előre kitervelten és módszeresen mészárolt le mintegy 8700 bosnyákot, főleg férfiakat és fiúkat Srebrenicában. A cél a muszlim közösség kiirtása volt.
A délszláv háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A történteket a második világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak tartják.
