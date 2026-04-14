Kitálalt a Dr. Pimple Popper sztárja: forgatás közben kapott sztrókot a híres doktornő

Sandra Lee, a Dr. Pimple Popper sztárja elárulta, hogy tavaly novemberben agyvérzést kapott a Dr. Pimple Popper: Breaking Out című sorozat 2. évadának forgatása közben.

„Azt hittem, hőhullámom van. Nagyon izzadtam, és nem éreztem magam önmagamnak” – emlékezett vissza a valóságshow-sztár egy kedden mejelent interjúban. Lee elmondta, hogy miután a kamerák lekapcsoltak, elhagyta kaliforniai Upland-i rendelőjét, és egyenesen a szülei házához indult. Aznap este a bőrgyógyász tünetei rosszabbodtak, és reggelre a sürgősségin kötött ki.

Miután MRI-vizsgálaton esett át, Lee felfedezte, hogy iszkémiás sztrókot kapott, ami akkor következik be, amikor az agyat vérrel ellátó ér elzáródik.

Lényegében az történt, hogy az agyam egy része elhalt. Ez csak egy sokk volt. Orvosként nem tagadhattam, hogy elmosódott a beszédem, hogy gyengeségem volt az egyik oldalon, de úgy voltam, hogy "Nos, ez egy álom, ugye?" Inkább egy élő rémálom

- mesélte.

A forgatás végül leállt, és az orvos két hónapot töltött azzal, hogy fizikoterápiás és foglalkozásterápiás kezelésekkel visszanyerje egyensúlyát és mozgását. „Nem tetszik, hogy nem tudom teljesen uralni a bal kezem, vagy hogy a szorítás nem volt olyan erős” – részletezte. „Ha úgy érzem, hogy nem vagyok a legjobb formámban az nagyon ijesztő.”

Visszatekintve Lee tudja, hogy voltak olyan aspektusai az egészségének, amelyekre nem figyeltek oda.

A vérnyomásom és a koleszterinszintem nem volt kontroll alatt, és sok stresszel jár az életem: a pácienseimmel és a műsorral való foglalkozás

– vallotta be, hozzátéve, hogy most áldásként akar erre gondolni, mivel arra emlékezteti, hogy jobban kell vigyáznia magára. Azonban azt kiemelte, hogy mindezt rendkívül nehéz volt megosztani a nyilvánossággal - írta a Page Six.