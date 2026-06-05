Magyar Péter nevetve hergelte a migrációs paktum ellen tüntetőket

"Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé" — írták a szervezők a migrációs paktum elleni tüntetés hivatalos oldalára. Június 5-én délután 5 órakor a Kodály köröndről induló békés vonulás végállomása a Parlament előtti Kossuth tér volt. Rengeteg ember gyűlt össze, hogy kifejezze: Magyarország sorsáról a magyar emberek és nem a brüsszeli elit fog dönteni - írja a Ripost.
Az Európai Unió még 2024-ben fogadta el a Migrációs és Menekültügyi Paktumot, aminek végrehajtása idén június 12-től lesz kötelező. A paktum felgyorsítaná a menedékkérelmek elbírálásának procedúráját, illetve a kötelező szolidaritás értelmében a tagállamok között megkezdődne a központosított elosztás. Vagyis, ha az unió megítélése szerint egy tagállam túlterhelt, akkor a többi tagállamnak be kellene segítenie. Vagy befogadással, vagy pénzügyi hozzájárulással, vagy technikai támogatással. Az EU közben már azt is kitalálta, hogy Magyarország déli határánál egy 8-10 ezer fős migránstábort építenének fel, ami Olaszország után a második legnagyobb tábor lenne.
A paktum ellen Európa-szerte aláírásokat gyűjtenek, péntek délután pedig a nemzeti érzetű magyarok is bekapcsolódtak a kezdeményezésbe. A szervezők, köztük Elizabeth-Magyar Valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) azért vonultak az utcára, hogy az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.
Ahogy a tüntetők a Kossuth tér felé tartottak, az Alkotmány utcában elhaladtak a Miniszterelnökség épülete előtt is. A teraszra Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk is kilépett. Miközben gúnyos mosollyal integettek, és szívecskéket mutogattak, a tömeg hangos "mondjon le" és "hazaáruló" skandálásba kezdett. A miniszterelnök ezután a magyar zászlót kezdte lengetni.
A migrációs paktum elfogadásával olyan országok is bevándorlóországgá válnának, amik egyébként ellenzik az illegális migrációt. Ezt a Tisza politikusai próbálják mégis letagadni.
Orbán Anita a Tisza-kormány külügyminisztere még a meghallgatásán fogalmazott így: "ne beszéljünk úgy a migrációs paktumról, mintha tömeges bevándorlást jelentene", majd nagy nehezen hozzátette, ők a technikai hozzájárulást választanák.
A békés megmozdulás végén a szervezők a CitizenGo felületén indított petíciót osztották szét, ami hangsúlyozza: Magyarországnak joga van saját magának döntenie arról, kit enged be az ország területére.
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