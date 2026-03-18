Brutális rablás Balatonalmádiban: hárman támadtak rá egy férfira a parkban

balatonalmádi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 21:20
rendőrség börtönrendőrség
Kirabolták a férfit. A balatonalmádi rendőrség könnyedén megtalálták a gyanúsítottakat.

Rablás történt a hétvégén Balatonalmádiban: három férfi erőszakkal vette el egy 29 éves férfi értékeit a város egyik parkjában. A rendőrség gyorsan reagált a bejelentésre, és rövid időn belül elfogta az elkövetőket.

Rablás balatonalmádiban.
Rablás balatonalmádiban. Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A balatonalmádi rendőrök gyorsan cselekedtek

Az eset során egy baráti társaság három tagja kérte számon a sértettet egy korábbi nézeteltérés miatt. A szóváltás azonban hamar tettlegességig fajult. A három férfi erőszakkal elvette a 29 éves férfi készpénzét és mobiltelefonját.

A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték a felderítést. A nyomozóknak rövid idő alatt sikerült azonosítaniuk és elfogniuk a három feltételezett elkövetőt. A férfiakat őrizetbe vették, majd kihallgatták őket. A hatóság kezdeményezte a letartóztatásukat. Az ügyben csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrség közlése szerint a nyomozásnak köszönhetően a sértett rövid időn belül visszakapta a személyes holmiját, az elkövetők felelősségre vonása pedig folyamatban van – írja a VEOL.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu