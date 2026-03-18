Brutális rablás Balatonalmádiban: hárman támadtak rá egy férfira a parkban

Rablás történt a hétvégén Balatonalmádiban: három férfi erőszakkal vette el egy 29 éves férfi értékeit a város egyik parkjában. A rendőrség gyorsan reagált a bejelentésre, és rövid időn belül elfogta az elkövetőket.

A balatonalmádi rendőrök gyorsan cselekedtek

Az eset során egy baráti társaság három tagja kérte számon a sértettet egy korábbi nézeteltérés miatt. A szóváltás azonban hamar tettlegességig fajult. A három férfi erőszakkal elvette a 29 éves férfi készpénzét és mobiltelefonját.

A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték a felderítést. A nyomozóknak rövid idő alatt sikerült azonosítaniuk és elfogniuk a három feltételezett elkövetőt. A férfiakat őrizetbe vették, majd kihallgatták őket. A hatóság kezdeményezte a letartóztatásukat. Az ügyben csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrség közlése szerint a nyomozásnak köszönhetően a sértett rövid időn belül visszakapta a személyes holmiját, az elkövetők felelősségre vonása pedig folyamatban van – írja a VEOL.hu.